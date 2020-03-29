Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКлишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Сенатор Андрей Клишас прокомментировал введение домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста. Он заявил, что «в соответствии со статьёй 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях».
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Клишас счел недостаточными полномочия Собянина для введения запрета покидать дома

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Клишас: вводить ограничения передвижения в Москве могут лишь парламент и президент

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Клишас оценил введение Собяниным всеобщего режима изоляции в Москве

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Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений

РБК15:07

Введение Собяниным всеобщего режима изоляции в Москве оценили

Lenta.ru14:24

Клишас: ограничения в Москве могут вводить только федеральное собрание и президент

Интерфакс - Россия14:14

Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

RT на русском18:07
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Наука

В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19

Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.
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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и снеге

В ведомстве отметили, что синоптики прогнозируют усиление ветра до 17 метров в секунду, мокрый снег, метель, гололедицу и резкое похолодание.
Вечерняя Москва 20:18
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
РИА Новости 14:46
Общество

Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски, а также напомнили об их функциях.
РИА Новости 20:42
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Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
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Напомним, ранее Владимир Пресняков показал архивное фото с бывшей тещей.
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Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
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Под Псковом скончался пациент с коронавирусом

Еще одна жертва коронавируса зафиксирована в России. На этот раз умер пациент, зараженный COVID-19 в Псковской области.
Московский Комсомолец 10:43
Общество

Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
Красная весна 03:03
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

РИА Новости 02:48
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Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 19:50
Происшествия

Второй случай заражения коронавирусом подтвердился в Иркутской области

В Иркутской области подтвердился второй случай заражения коронавирусной инфекцией.
Твой Иркутск 09:12
Общество

Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса

Жительница села Коленковцы (Черновицкая область) на Западной Украине записала видеообращение к своим односельчанам, попросив прощения за распространение среди них коронавируса.
РИА Новости 22:11
Происшествия

Первые заболевшие коронавирусом появились в Омске

15 марта регулярным рейсом S7 2563 Москва — Омск вернулись домой.
Тайга.инфо 00:26
Общество

В США супруги скончались в один день от коронавируса

Газета.Ru 21:37
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Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой

"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Московский Комсомолец 10:59
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Список антикризисных моделей для тех, кто ищет подержанный автомобиль

На прошлой неделе новые автомобили резко подорожали, но вторичный рынок реагирует с задержкой: здесь ещё «старые цены».
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К. Родригес: думаю, у Черчесова не очень хороший характер

Думаю, у Черчесова не очень хороший характер. Каждый сам знает, что ему делать и как обращаться с другими людьми.
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Ситуация серьезная: глава Барнаула обратился к горожанам

Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города в связи с появлением первого заболевшего коронавирусом в Алтайском крае.
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В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом

В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели.
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Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.
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Цена на нефть WTI упала ниже $20

Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
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Маршрутка перевернулась в микрорайоне Лесной в Иркутске

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Эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины

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Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
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В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 10:24
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Астероид 2020 FL2 засекли астрономы Китая

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Коронавирус пришел в Алтайский край.
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В Москве выявили более четырех тысяч отказов по соцкартам пенсионеров

Более 4 тысяч отказов по социальным картам пенсионеров старше 65 лет зафиксировано в Москве в воскресенье, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
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Клишас Андрей Александрович
Российский политик
Российский политический деятель, предприниматель-миллионер. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Красноярского края с 19 марта 2012 года. Доктор юридических наук, профессор, специалист по конституционному праву, теории государства и права.
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