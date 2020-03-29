Коронавирус
RT на русскомКлишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Сенатор Андрей Клишас прокомментировал введение домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста. Он заявил, что «в соответствии со статьёй 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях».
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Клишас: ограничения в Москве могут вводить только федеральное собрание и президент
Интерфакс - Россия14:14
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