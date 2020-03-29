Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКлишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Сенатор Андрей Клишас прокомментировал введение домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста. Он заявил, что «в соответствии со статьёй 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях».
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Что случилось этой ночью: понедельник, 30 марта

Интерфакс00:50

Клишас: вводить ограничения передвижения в Москве могут лишь парламент и президент

ТАССвчера в 14:57

Клишас оценил введение всеобщего режима изоляции в Москве

РИА Новостивчера в 16:14

Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений

РБКвчера в 15:07

Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

RT на русскомвчера в 18:07

Введение Собяниным всеобщего режима изоляции в Москве оценили

Lenta.ruвчера в 14:24

Клишас: ограничения в Москве могут вводить только федеральное собрание и президент

Интерфакс - Россиявчера в 14:14
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Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости вчера в 13:20
Финансы

Курсы валют на сегодня, 30 марта 2020 года

Курсы валют сегодня 30.03.2020 Центробанк таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 30 марта 2020 по данным Центробанка составляет 77.73 руб за 1 USD.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:22
Здоровье

Министр здравоохранения Ратманов обратился к жителям Самарской области

Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов записал видеообращение к жителям региона.
Pro Город Самара 01:47
Гаджеты

В интернете зафиксирована утечка названий 18 новых смартфонов Xiaomi

Xiaomi Mi 10T Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi Mi 10S Xiaomi Mi 10S+ 5G Xiaomi Mi 7 (2020) Xiaomi Mi Mix 4 и Mi Mix 4S Xiaomi Mi CC10/Mi 10 Lite Xiaomi Mi Zero Redmi 9 и Redmi 9A Redmi Note 9S+ Redmi X10 4G Redmi X10 5G Poco X2 Pro Poco F2 Poco F2 Pro 5G Стоит отметить, что некоторые модели на самом деле одинаковые, но получили разные название, так как рассчитаны на другие рынки.
Astera 28 марта в 17:21
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Здоровье

В Приморье приостановлено тестирование на короновирус для всех желающих

Одним из первых регионов Приморье сделало тестирование на коронавирусную инфекцию доступным для жителей (на бесплатной основе).
Primpress.ru 01:50
Экономика

В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Известия вчера в 18:45
Общество

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
РИА Новости 00:26
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:16
Общество

В Псковской области умер первый пациент от коронавируса

В Псковской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус, сообщает РИА «Новости» с ссылкой на оперативный штаб региона.
МИР 24 вчера в 11:30
Здоровье

ВОЗ высоко оценила меры по борьбе с коронавирусом в Белоруссии

Высокую оценку действию белорусских властей по борьбе с коронавирусом внутри страны дала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис 29 марта в эфире белорусского телеканала ОНТ.
Красная весна вчера в 15:14
Шоу-бизнес

Тарасов подарил жене автомобиль Porsche

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил своей супруге Анастасии Костенко автомобиль Porsche на 26-й день рождения.
Евро-футбол.ру вчера в 13:33
Общество

Вильфанд объяснил резкое похолодание в европейской части России

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил резкое похолодание в европейской части России.
RT на русском вчера в 23:42
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Наука

В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

Российская газета вчера в 23:30
Общество

Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса

РИА Новости вчера в 22:11
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Интерфакс вчера в 16:29
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости вчера в 02:48
Общество

В Ярославской области почтовые отделения закроют на три дня

Почта России рекомендует клиентам максимально использовать цифровые сервисы.
REGNUM 01:53
Армия и оружие

Фронтовой инстаграм: как школьник из Талицы стал командиром танка

На рассвете 22 июня 1941 года Алексей Скоморохов из поселка Троицкого что под Талицей, не спал.
Екатеринбург Онлайн вчера в 23:00
Здоровье

Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания.
Коммерсантъ вчера в 21:32
Общество

В Китае посоветовали промывать нос для защиты от коронавируса

Ван Хайин порекомендовал промывать нос один раз в день после возвращения домой, пишет life.ru.
Волгоградская правда 28 марта в 16:00
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
RT на русском вчера в 19:50
Авто

УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»

Evo-rus.com 28 марта в 02:46
Общество

Вступление в силу закона о видеофиксации техосмотра автомашин отложат

Планировалось, что в июне 2020 г. вступит в силу федеральный закон, меняющий практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО.
Ведомости 00:53
Общество

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru вчера в 05:12
Общество

В Башкирии чиновник скрыл поездку в Доминикану и вышел на работу

Радий Хабиров назвал такое поведение отвратительным и негодяйским.
Молодежная газета (Уфа) 01:38
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Клишас Андрей Александрович
Российский политик
Российский политический деятель, предприниматель-миллионер. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Красноярского края с 19 марта 2012 года. Доктор юридических наук, профессор, специалист по конституционному праву, теории государства и права.
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