Коронавирус
RT на русскомКлишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Сенатор Андрей Клишас прокомментировал введение домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста. Он заявил, что «в соответствии со статьёй 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях».
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Клишас: ограничения в Москве могут вводить только федеральное собрание и президент
Интерфакс - Россиявчера в 14:14
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Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Финансы
Курсы валют на сегодня, 30 марта 2020 года
Курсы валют сегодня 30.03.2020 Центробанк таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 30 марта 2020 по данным Центробанка составляет 77.73 руб за 1 USD.
Здоровье
Министр здравоохранения Ратманов обратился к жителям Самарской области
Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов записал видеообращение к жителям региона.
Гаджеты
В интернете зафиксирована утечка названий 18 новых смартфонов Xiaomi
Xiaomi Mi 10T Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi Mi 10S Xiaomi Mi 10S+ 5G Xiaomi Mi 7 (2020) Xiaomi Mi Mix 4 и Mi Mix 4S Xiaomi Mi CC10/Mi 10 Lite Xiaomi Mi Zero Redmi 9 и Redmi 9A Redmi Note 9S+ Redmi X10 4G Redmi X10 5G Poco X2 Pro Poco F2 Poco F2 Pro 5G Стоит отметить, что некоторые модели на самом деле одинаковые, но получили разные название, так как рассчитаны на другие рынки.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Здоровье
В Приморье приостановлено тестирование на короновирус для всех желающих
Одним из первых регионов Приморье сделало тестирование на коронавирусную инфекцию доступным для жителей (на бесплатной основе).
Экономика
В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Общество
Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
В Псковской области умер первый пациент от коронавируса
В Псковской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус, сообщает РИА «Новости» с ссылкой на оперативный штаб региона.
Здоровье
ВОЗ высоко оценила меры по борьбе с коронавирусом в Белоруссии
Высокую оценку действию белорусских властей по борьбе с коронавирусом внутри страны дала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис 29 марта в эфире белорусского телеканала ОНТ.
Шоу-бизнес
Тарасов подарил жене автомобиль Porsche
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил своей супруге Анастасии Костенко автомобиль Porsche на 26-й день рождения.
Общество
Вильфанд объяснил резкое похолодание в европейской части России
Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил резкое похолодание в европейской части России.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Наука
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
Общество
Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Общество
В Ярославской области почтовые отделения закроют на три дня
Почта России рекомендует клиентам максимально использовать цифровые сервисы.
Армия и оружие
Фронтовой инстаграм: как школьник из Талицы стал командиром танка
На рассвете 22 июня 1941 года Алексей Скоморохов из поселка Троицкого что под Талицей, не спал.
Здоровье
Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания.
Общество
В Китае посоветовали промывать нос для защиты от коронавируса
Ван Хайин порекомендовал промывать нос один раз в день после возвращения домой, пишет life.ru.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
Авто
УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»
Общество
Вступление в силу закона о видеофиксации техосмотра автомашин отложат
Планировалось, что в июне 2020 г. вступит в силу федеральный закон, меняющий практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО.
Общество
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Общество
В Башкирии чиновник скрыл поездку в Доминикану и вышел на работу
Радий Хабиров назвал такое поведение отвратительным и негодяйским.