Коронавирус
RT на русскомКлишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Сенатор Андрей Клишас прокомментировал введение домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста. Он заявил, что «в соответствии со статьёй 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях».
Читать в источнике
Оценить995
Подробнее о событии
Показать все источники
Клишас: ограничения в Москве могут вводить только федеральное собрание и президент
Интерфакс - Россиявчера в 14:14
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в срочном порядке ужесточил меры безопасности, призванные остановить распространение коронавируса.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Футбол
Моуринью составил символическую сборную из игроков, которых тренировал
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью составил символическую сборную из футболистов, которых он тренировал, сообщает Manchester Evening News.
Энергетика
Мировые цены на нефть упали ниже 20 долларов за баррель
На 01:35 баррель нефти марки WTI стоил около 19,98 долларов. Последний раз такой уровень цен был зафиксирован в 2002 году.
Культура
Уроженка Башкирии победила на передаче федерального канала
Общество
В Подмосковье жителям запретят выходить из домов
В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.
Происшествия
На Кубани выписали второго заболевшего коронавирусом
Краснодар, 30 марта 2020, 09:51 — REGNUM Второй пациент, у которого было выявлено заражение новым коронавирусом, выздоровел в Краснодарском крае.
Футбол
Капитан «Астон Виллы» призывал всех остаться дома, а сам разбил машину
Накануне аварии Грилиш в своих социальных сетях разместил обращение к фанатам, призвав их оставаться дома и соблюдать карантин из-за распространения коронавируса.
Общество
Сроки бухгалтерской отчетности перенесли
Срок сдачи представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы ФНС России (судя по всему, в дате ошибка, так как срок годового отчета - 31 марта и в письме Минфина - 31 марта).
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус
Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
Политика
Зеленский допустил дефолт на Украине
Если Украина не примет "два жизненно важных закона", то стране грозит дефолт. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.
Политика
Иран обвинил США в медицинском терроризме
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил США в медицинском терроризме из-за продолжения политики санкций в условиях пандемии коронавируса.
Общество
В Мурманской области для всех жителей ввели режим самоизоляции
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Происшествия
С заболевшей COVID-19 жительницей Алтая контактировали 29 человек
Жительница Алтайского края, первой в регионе заболевшая коронавирусом, контактировала с почти 30 людьми, вместе с мужем она госпитализирована, об этом стало известно на аппаратном совещании правительства Алтайского края.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
Политика
Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану
В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
Общество
Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом
Общество
На Украине число случаев коронавируса достигло 356
На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 356. За сутки выявили 46 новых случаев.
Экономика
В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%
"Сам вклад (должен быть. — Прим. ред.) свыше одного миллиона", — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Экономика
В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Экономика
Правительство Украины ухудшило прогноз по инфляции
В связи с негативным влиянием эпидемии коронавируса, инфляция, как теперь предполагает кабмин страны, составит в 2020 году 8,7%, тогда как ранее прогнозировался рост цен на 5,5%. Хуже придется и гривне: в предыдущем прогнозе предусматривалось, что ее среднегодовой курс по отношению к доллару США составит 27 грн/$.
Общество
Запаса медикаментов в Нью-Йорке хватит на неделю, заявил мэр
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что запасов медикаментов в городе хватит на неделю, сообщает телеканал CNN.
Армия и оружие
В России снайперы научились сбивать вертолеты из засады
Газета, ссылаясь на собственные источники в Министерстве обороны, сообщает, что борьба с вертолетами противника включена в программу боевой подготовки снайперов.
Общество
Названы регионы-лидеры по уровню зарплат в малых и средних городах
Аналитики Росстата оценили уровень зарплат в малых и средних населенных пунктах. Данные их исследования за 2019 год приводит РИА Рейтинг.