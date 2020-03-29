Сенатор Андрей Клишас прокомментировал введение домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста. Он заявил, что «в соответствии со статьёй 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях».

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".

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