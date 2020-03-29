Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКлишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

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Сенатор Андрей Клишас прокомментировал введение домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста. Он заявил, что «в соответствии со статьёй 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях».
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Что случилось этой ночью: понедельник, 30 марта

Интерфакс00:50

Клишас: вводить ограничения передвижения в Москве могут лишь парламент и президент

ТАССвчера в 14:57

Клишас оценил введение всеобщего режима изоляции в Москве

РИА Новостивчера в 16:14

Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений

РБКвчера в 15:07

Введение Собяниным всеобщего режима изоляции в Москве оценили

Lenta.ruвчера в 14:24

Клишас: ограничения в Москве могут вводить только федеральное собрание и президент

Интерфакс - Россиявчера в 14:14

Сенатор Андрей Клишас оценил дополнительные ограничения в Москве

Дождь02:44
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в срочном порядке ужесточил меры безопасности, призванные остановить распространение коронавируса.
Москва. Северо-Запад вчера в 14:15
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

РИА Новости вчера в 02:48
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Футбол

Моуринью составил символическую сборную из игроков, которых тренировал

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью составил символическую сборную из футболистов, которых он тренировал, сообщает Manchester Evening News.
Евро-футбол.ру вчера в 17:44
Энергетика

Мировые цены на нефть упали ниже 20 долларов за баррель

На 01:35 баррель нефти марки WTI стоил около 19,98 долларов. Последний раз такой уровень цен был зафиксирован в 2002 году.
Piter.tv 03:03
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Уроженка Башкирии победила на передаче федерального канала

КП - Уфа вчера в 23:54
Общество

В Подмосковье жителям запретят выходить из домов

В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.
Интерфакс вчера в 13:16
Происшествия

На Кубани выписали второго заболевшего коронавирусом

Краснодар, 30 марта 2020, 09:51 — REGNUM Второй пациент, у которого было выявлено заражение новым коронавирусом, выздоровел в Краснодарском крае.
REGNUM 02:51
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Капитан «Астон Виллы» призывал всех остаться дома, а сам разбил машину

Накануне аварии Грилиш в своих социальных сетях разместил обращение к фанатам, призвав их оставаться дома и соблюдать карантин из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 03:23
Общество

Сроки бухгалтерской отчетности перенесли

Срок сдачи представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы ФНС России (судя по всему, в дате ошибка, так как срок годового отчета - 31 марта и в письме Минфина - 31 марта).
Современный Предприниматель 27 марта в 11:33
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия 28 марта в 20:28
Шоу-бизнес

Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
РБК 02:45
Политика

Зеленский допустил дефолт на Украине

Если Украина не примет "два жизненно важных закона", то стране грозит дефолт. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 02:28
Политика

Иран обвинил США в медицинском терроризме

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил США в медицинском терроризме из-за продолжения политики санкций в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:18
Общество

В Мурманской области для всех жителей ввели режим самоизоляции

Российская газета 02:41
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Происшествия

С заболевшей COVID-19 жительницей Алтая контактировали 29 человек

Жительница Алтайского края, первой в регионе заболевшая коронавирусом, контактировала с почти 30 людьми, вместе с мужем она госпитализирована, об этом стало известно на аппаратном совещании правительства Алтайского края.
РИА Новости 02:44
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
RT на русском вчера в 19:50
Политика

Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану

В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
ТАСС вчера в 19:36
Общество

Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:56
Общество

На Украине число случаев коронавируса достигло 356

На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 356. За сутки выявили 46 новых случаев.
Аргументы и Факты 28 марта в 17:37
Экономика

В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%

"Сам вклад (должен быть. — Прим. ред.) свыше одного миллиона", — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 20:12
Экономика

В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Известия вчера в 18:45
Экономика

Правительство Украины ухудшило прогноз по инфляции

В связи с негативным влиянием эпидемии коронавируса, инфляция, как теперь предполагает кабмин страны, составит в 2020 году 8,7%, тогда как ранее прогнозировался рост цен на 5,5%. Хуже придется и гривне: в предыдущем прогнозе предусматривалось, что ее среднегодовой курс по отношению к доллару США составит 27 грн/$.
Вести.Ru 02:52
Общество

Запаса медикаментов в Нью-Йорке хватит на неделю, заявил мэр

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что запасов медикаментов в городе хватит на неделю, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 02:39
Армия и оружие

В России снайперы научились сбивать вертолеты из засады

Газета, ссылаясь на собственные источники в Министерстве обороны, сообщает, что борьба с вертолетами противника включена в программу боевой подготовки снайперов.
Военное дело вчера в 03:28
Общество

Названы регионы-лидеры по уровню зарплат в малых и средних городах

Аналитики Росстата оценили уровень зарплат в малых и средних населенных пунктах. Данные их исследования за 2019 год приводит РИА Рейтинг.
Российская газета 03:24
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