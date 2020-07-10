Общество
Невские НовостиКлишас осудил адвокатов по делу Ефремова за общение со СМИ
Сенатор осудил поведение адвокатов в деле ДТП с Ефремовым и напомнил им о кодексе этики. Ранее им также указала на недопустимое поведение Федеральная палата адвокатов.
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Андрей Клишас попросил остановить «водевиль» адвокатов по делу Ефремова: адвокатура не шапито!
Накануне.Ruвчера в 15:29
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Автоспорт
Гонка «Формулы-3» в Шпильберге была досрочно завершена из-за ливня
RT на русском 06:29
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году является лавина — такие результаты проверки объявил на пресс-конференции представитель управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, передает РИА Новости.
Lenta.ru 06:08
Общество
Стихийная акция поддержки Фургала собрала 20 тысяч участников
В Хабаровские прошедшая стихийная акция поддержки задержанного губернатора края Сергея Фургала собрала десятки тысяч участников.
Накануне.Ru 04:54
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Политика
Совбез ООН не принял резолюцию России о трансграничной помощи Сирии
Совбез ООН не принял резолюцию РФ о продлении трансграничной помощи для Сирии через один из КПП на границе с Турцией.
Политика Сегодня 00:20
Биатлон
Губерниев прокомментировал избрание Майгурова на пост президента СБР
Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал избрание Виктора Майгурова на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).
Газета.Ru 06:39
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru вчера в 03:36
Политика
В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
Хабаровск, 10 июля 2020, 09:06 — REGNUM Правоохранительные органы в Хабаровском крае провели обыски у шести членов партии ЛДПР.
REGNUM вчера в 02:06
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
Общество
В США число скончавшихся пациентов с COVID-19 превысило 134 тысячи
Вашингтон, 11 июля 2020, 04:10 — REGNUM В США с начала пандемии нового коронавируса скончались более 134 тысяч пациентов с COVID-19.
REGNUM вчера в 21:10
Фигурное катание
Навка вошла в состав жюри премии ISU Skating Awards
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вошла в состав жюри премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards, сообщается на странице организации в Instagram.
Газета.Ru 09 июля в 05:17
Кино
Sony отложила экранизацию Monster Hunter до 2021 года
Piter.tv 05:31
Наука
Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Общество
Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай
Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа вчера в 07:25
Политика
ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии
ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть. Об этом сообщает РИА «Новости».
Парламентская газета вчера в 08:03
Космос
Телескоп Hubble сфотографировал «пушистую» галактику
Космический телескоп Hubble заснял далекую галактику NGC 2775, заполненную молодыми звездами и имеющую перистый рисунок.
Известия 07 июля в 17:45
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр
Ferra 09 июля в 13:33
Общество
Семья умершего пациента сможет получить доступ к врачебной тайне
Члены семьи смогут получить доступ к медицинской информации умершего пациента, если он при жизни дал на это письменное согласие.
Российская газета 05:56
Автоспорт
FIA предупредила Ferrari из-за поездки Леклера в Монако
Выяснилось, что после Гран При Австрии Шарль Леклер уехал домой, в Монако, где побывал на дне рождения сестры своей девушки.
Autosport.com.ru вчера в 06:19
Здоровье
95 человек заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки
На 11 июля в Ростовской области у 10 628 человек подтверждено заражение коронавирусом. Показатель заболеваемости — 253 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:46
Кино
Том Холланд показал свою «подготовку» к съемкам Uncharted
Производство фильма Uncharted приостановили из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
iReactor 05:24
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Финансы
Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса.
Газета.Ru 05:38
Происшествия
Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий
В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 05:02
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат 09 июля в 04:51
Общество
В России за сутки выявили 6611 случаев заражения коронавирусом
Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в 83 российских регионах за сутки выросло на 6611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 03:37
Общество
ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений
"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 07:51