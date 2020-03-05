Политика

RT на русскомRT на русскомКлишас: поправок к Конституции о зарубежной недвижимости не было

Ранее газета «Ведомости» писала, что запрет на владение зарубежной недвижимостью не был включён в проект поправок к Конституции, поскольку ряду чиновников пришлось бы отказаться от неё или уйти со своих должностей.
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с чего всё началось

Запрет недвижимости за рубежом в Конституции не прописали из-за чиновников и депутатов

Запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники в администрации президента и Госдуме.
Ведомостивчера в 16:33

Подробнее о событии

Клишас: поправок к Конституции о зарубежной недвижимости не было

RT на русском04:44

СМИ узнали о не внесенном в поправки к Конституции запрете для чиновников

РБК04:41

«Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников-владельцев

Коммерсантъвчера в 21:15

Сенатор Клишас: запрет на зарубежную недвижимость для чиновников даже не обсуждался

URA.Ru04:31

СМИ: В Конституцию отказались вносить поправку Путина о национализации элит

Московский Комсомолец00:40

Клишас: поправок в Конституцию о недвижимости чиновников не было

РИА Новости03:39

Запрет недвижимости за рубежом в Конституции не прописали из-за чиновников и депутатов

Ведомостивчера в 16:33
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Видеокарты AMD с архитектурой RDNA 2 выйдут до конца года

По данным компании, новые видеокарты появятся к концу года и будут на 50% энергоэффективней, чем RDNA 1. Данных о производительности пока нет, однако компания намекает, что они будут на уровне или даже мощнее.
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Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
РИА Новости 03:18
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В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Ватикане был выявлен первый случай заражения коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Газета.Ru 04:24
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана длились пять часов

ИА Новороссия вчера в 12:18
Наука

Ученые: Низкоуглеводная диета помогает предотвратить старение мозга

Учёные из Университета Стоуни-Брук в США установили, что низкоуглеводная диета помогает предотвратить и даже обратить старение мозга.
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«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ

RT на русском вчера в 11:42
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Все фракции Госдумы поддержали поправки президента к Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все фракции нижней палаты российского парламента поддерживают президентские поправки к Конституции.
RT на русском вчера в 18:48
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk 04 марта в 13:05
Общество

Красноярский экономический форум перенесен из-за коронавируса

Из-за распространения нового типа коронавируса Красноярский экономический форум (КЭФ) перенесен на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе губернатора края Александра Усса.
Коммерсантъ 03:21
Наука

Впервые в мире технологию CRISPR применили для лечения слепоты

Методы традиционной генной терапии в описанном случае применены быть не могли – ген, отвечающий за заболевание врожденным амаврозом Лебера слишком большой, и заменить его невозможно.
ToDay News Ufa вчера в 12:53
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Происшествия

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Коммерсантъ 04:13
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Политика

Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Ранее госбюро Украины рассказало о шестичасовом допросе Порошенко. Известно, что в отношении Порошенко и его окружения расследуется 13 дел.
Газета.Ru 04:04
Экономика

Планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Планы Минфина могут привести к увеличению нагрузки на индивидуальных предпринимателей к 2024 году на 50 млрд.
Мой Брянск вчера в 23:19
Общество

США обвинили менеджера Group-IB в киберпреступлениях

Министерство юстиции США обвинило менеджера российской компании Group-IB Никиту Кислицина в попытке продать данные пользователей социальной сети Formspring в 2012 году.
Телеканал RTVI 04:50
Армия и оружие

Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200

Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Деловое.ТВ 04 марта в 06:12
Авто

Lada Xray Cross получила новую топ-версию

Компания АвтоВАЗ начала производство хэтчбеков Lada Xray Cross в новом исполнении Instinct.
Autorating.ru вчера в 04:43
Общество

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Известия 04:30
Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Ведомости вчера в 16:17
Политика

«Яблоко» подало в суд на Путина из-за голосования по Конституции

В пятницу, 6 марта, стало известно, что партия «Яблоко» подала в Конституционный суд РФ иск к президенту Владимиру Путину.
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Авто

Skoda тестирует новый электрический кроссовер Skoda Enyaq

Чешская компания Skoda в настоящее время занимается дорожными заездами нового электрического кроссовера Enyaq.
Faktom вчера в 13:11
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Биатлон

Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова

Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
Газета.Ru 04 марта в 06:24
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HBO снимет сериал по игре The Last of Us

HBO совместно с Sony собирается снять сериал по популярной видеоигре The Last of Us. В России игру выпускают под названием «Одни из нас».
Комсомольская правда 02:07
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета вчера в 00:47
Гаджеты

Zen 4, RDNA3 и совершенно новая видеокарта Radeon. AMD рассказала о новых архитектурах и ближайших планах

Компания AMD провела мероприятие Financial Analyst Day, на котором рассказала о грядущих процессорных и графических архитектурах.
iXBT.com 04:10
Общество

В АТОР оценили ситуацию на мировом туристическом рынке

Отрасль потеряла около 27 миллиардов рублей. В АТОР оценили ситуацию на мировом туристическом рынке.
Piter.tv вчера в 09:11
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