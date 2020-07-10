Общество
REGNUMКлишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями
Москва, 11 июля 2020, 08:50 — REGNUM Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас. Об этом он заявил в интервью РБК.
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Андрей Клишас попросил остановить «водевиль» адвокатов по делу Ефремова: адвокатура не шапито!
Накануне.Ruвчера в 15:29
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Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru вчера в 03:01
Политика
Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которую в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
Российская газета вчера в 23:08
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
RT на русском вчера в 06:21
Хоккей
Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет
Хоккеист команды «Южный Урал» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК вчера в 09:26
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 09 июля в 03:39
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
Политика
В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
В Хабаровском крае прошли обыски у губернатора Сергея Фургала и его пяти однопартийцев - депутатов и членов ЛДПР.
Российская газета вчера в 05:19
Общество
Для детей в России разрабатывается специальная вакцина от COVID-19
По словам главы Роспотребнадзора, у детей, перенесших COVID-19, формируется иммунитет к инфекции.
ФАН вчера в 14:58
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия вчера в 20:31
Здоровье
Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков
Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
Известия 00:13
Энергетика
В мире упал спрос на импорт СПГ из США
«Низкие спотовые цены на природный газ и СПГ в Европе и Азии снизили экономическую жизнеспособность экспорта СПГ из США, который крайне чувствителен к ценам», — отметили в EIA.
REGNUM 08 июля в 06:44
Кино
Amazon опубликовал трейлер второго сезона «Пацанов»
Piter.tv 09 июля в 00:43
Футбол
Куртуа повторил рекорд «Реала» 32-летней давности
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа повторил рекорд команды 32-летней давности, сообщает Gracenote Live.
Газета.Ru вчера в 23:20
Общество
В Удмуртии за сутки коронавирусом заболели 29 человек
RuNews24.ru 09 июля в 03:57
Общество
Жители Хабаровска устроили шествие в поддержку губернатора Фургала
Жители Хабаровска устроили акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств предпринимателей.
РБК 00:29
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
Футбол
Матч ТВ покажет четыре матча 28 тура в прямом эфире
На общедоступном телеканале Матч ТВ будет показано четыре игры 28 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги из восьми.
Bobsoccer вчера в 06:32
Армия и оружие
Египет готов нанести поражение Эрдогану
Прямая конфронтация с Каиром приведет Анкару к поражению, так как египтяне потенциально способны уничтожить турков быстрее, чем Анкара успеет перебросить войска в Ливию.
Мир новостей 09 июля в 03:14
Общество
Минздрав РФ перечислил регионы с самыми психически здоровыми жителями
Самый высокий показатель распространенности психических расстройств и расстройств поведения за 2019 год наблюдался на Чукотке, говорится в данных Минздрава РФ.
iReactor вчера в 04:10
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
РИА Новости вчера в 03:08
Общество
Названы востребованные профессии в нынешних условиях на рынке труда
Эксперты Института прогрессивного образования составили рейтинг профессий, обладателем которых проще найти работу на рынке труда в условиях возникшего кризиса.
Газета.Ru 01:19
Шоу-бизнес
Россияне раскритиковали Бориса Корчевникова за интервью с Волочковой
RuNews24.ru вчера в 11:18
Игры
Ремейк игры Resident Evil 4 могут не показать в 2020 году
REGNUM 08 июля в 02:39
Политика
Лавров: Киев в контактной группе дезавуировал достигнутые в Берлине договоренности
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак направил послание коллегам по "нормандскому формату" относительно дезавуирования Украиной договоренностей, достигнутых на встрече политических советников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Берлине.
ТАСС вчера в 06:39
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом
Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru вчера в 04:32
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
Политика
Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
Ведомости вчера в 12:24