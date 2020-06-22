Политика

ИнфоросКлишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее

Клишас пояснил, что для борьбы с персонификацией власти предлагается увеличить полномочия конституционных органов. В этом случае политическая система станет более устойчивой, ведь она не будет зависеть от того, кто в данном конкретном случае является президентом.
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Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее

Газета.Ru03:04

Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее

Инфорос04:10

Клишас заявил, что Путин делает политическую систему устойчивой

Общественная служба новостей04:04

В Совфеде объяснили смысл поправки к Конституции о президентских сроках

Lenta.ru03:52

Клишас объяснил поправку о сроках президента

РИА Новости05:43
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Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

По словам прокурора, господа Серебренников, Итин и Малобродский, как руководители «Седьмой студии», похитили большую часть субсидий, выделенных Минкультом на проект «Платформа» в 2011–2014 годах.
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Здоровье

В трех общежитиях Абакана выявили заболевших коронавирусом

Сегодня глава Абакана Алексей Лемин сообщил, что в трех общежитиях выявлены заболевшие новой коронавирусной инфекцией.
Хакасия 03:45
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Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
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Общество

В Краснодаре отменили назначенный на 24 июня парад Победы

РБК 06:00
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Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
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Политика

Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя поправки в Конституцию, заявил, что президенту Владимиру Путину необходимо баллотироваться на следующий срок.
РБК 04:22
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Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Реалистичный макет iPhone 12 показался на качественных фото

В твиттере опубликовали качественные фото реалистичных макетов новых iPhone 12.
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Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
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Экономика

Фондовый рынок США становится угрозой для бирж всего мира

Финансисты уверены, что на фондовом рынке надулся "мыльный пузырь", который может стать угрозой для остальных рынков.
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Технологии

В Китае начались испытания поезда на магнитной подушке

Китайская компания CRRC Qingdao Sifang Co запустила испытания поезда на магнитной подушке, который перемещается по воздуху без контакта с поверхностью земли.
Pravda.Ru 04:45
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Экономика

За два года пересчитают и вернут пенсионерам недополученную пенсию

Пенсионерам могут перечислить недополученные ими денежные средства за 2016-2018 годы. В Госдуму РФ внесли соответствующий законопроект.
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Шоу-бизнес

Мария Порошина впервые показала подросшего сына

В январе 2019 года известная актриса Мария Прошина родила сына Андрея. Мальчик стал пятым ребенком артистки.
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Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте в Москве скончался

В столичной больнице скончался Ратмир Галаев, открывший стрельбу по сотрудникам ДПС на Ленинском проспекте, сообщает Федеральное агентство новостей.
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Спорт

Чемпионка Европы по стрельбе погибла после родов

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Происшествия

Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство

Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
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Футбол

Матч «Шинник» — «Урал» пройдёт без зрителей

Матч 1/4 финала Кубка России между "Шинником" и "Уралом" пройдет без зрителей.
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В Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар

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Экономисты спрогнозировали взлет курса доллара летом

Центральный банк России установил следующий курс валют 22 июня: доллар США составляет 69,57 рубля, евро 78,00 рубля, сообщает РИА VladNews.Во Владивостоке 22 июня доллар выгодно приобрести в Примтеркомбанк и в ББР банке за 70,10 рубля, продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина за 69,52 рубля за один доллар.
Владивосток-Новости вчера в 19:42
Происшествия

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
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Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
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В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

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Экономика

В Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии

"Предусмотрено в целях повышения трудовых пенсий провести их перерасчет с 1 июля 2020 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике", - говорится в сообщении.
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Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова получила в подарок авто за 10 миллионов.
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Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
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