Коронавирус
ИнтерфаксКлишас счел недостаточными полномочия Собянина для введения запрета покидать дома
Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков согласился с тем, что вводить запреты на передвижение и ответственность за их нарушение не в полномочиях мэра Москвы.
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Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.
Волейбол
Чемпионат России по волейболу досрочно завершен
Политика
Россия ограничила пропуск через госграницу на фоне коронавируса
С 18 марта Россия на фоне распространения коронавируса до 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Белоруссии.
Политика
Медведев заявил о возможности принятия жестких мер из-за коронавируса
Неблагоприятный сценарий распространения коронавируса потребует более жестких мер, а чтобы этого избежать, надо прислушаться к президенту и проявить самодисциплину, заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Армия и оружие
Летчик раскрыл преимущества российского Су-35 над американским F-16
Российские самолет Су-35 превосходит американский F-16 по маневренности и ближнему бою.
Футбол
«Болельщики „Зенита“ меня убьют». Аршавин болел за «Спартак» в юности? Неожиданная история в эфире «Матч ТВ»
Андрей Тихонов во время выступлений за "Спартак" / Фото: © РИА Новости / Владимир Родионов Аршавин: Ладно, впереди ты организовывал невероятные голы.
Футбол
Джикия оценил шутку из КВН про фамилии игроков сборной России
Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия отреагировал на шутку игроков КВН про фамилии футболистов национальной команды.
Общество
Четыре пациента с коронавирусом умерли за сутки в РФ
Четыре летальных случая у пациентов с коронавирусом зафиксировано в России за сутки.
Здоровье
Грейпфрут в сочетании с лекарствами может быть смертельно опасен
Как сообщает ToDay News Ufa, употреблять грейпфрут или его сок и принимать лекарственные препараты может быть смертельно для человеческого организма.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
В ближайшее время будет установлен порядок выдачи специальных пропусков, при наличии которого можно при необходимости покинуть дом.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Армия и оружие
КНДР испытала многозарядную пусковую установку
Пхеньян заявил об испытании многозарядной пусковой установки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко показали лицо младшей дочери
В ответ Костенко разместила у себя в блоге семейное фото, где показала также лицо младшей дочери - Евы.
Шоу-бизнес
45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой
Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Космос
На борту марсохода NASA Perseverance запечатлено 10,9 миллиона имен
Кампания НАСА «Отправь свое имя на Марс» пригласила людей по всему миру представить свои имена, чтобы отправить их на борту следующего марсохода на Красную Планету.
Общество
В Москве подтверждены первые два случая коронавируса в Череповце
Московский референс-центр подтвердил инфицирование коронавирусом двух череповчан, которые находились на базе отдыха в Торово.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Здоровье
В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции
Общество
В Китае рассказали, как промывать нос для защиты от коронавируса
Как передает ToDay News Ufa, фармацевт аптеки третьей больницы Пекинского университета Ван Хайин сделал вывод о том, что недостаточно просто мыть руки с мылом, как советуют все медики.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Шоу-бизнес
Полина Гренц решила покинуть шоу «Холостяк»
Прошлая серия проекта завершилась интригой: шоу покинула одна из фавориток холостяка — Барбара Пино, но вместе с ней таинственным образом исчез и Антон.
Гаджеты
Рассекречены характеристики новых процессоров Intel
Рассекречены характеристики новых процессоров Intel — Tiger Lake и Rocket Lake.
Общество
Мосгордума начала обсуждение наказания для нарушивших самоизоляцию
Депутаты Мосгордумы приступили к обсуждению наказаний в случае нарушения жителями города режима самоизоляции.
Общество
Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев
Здоровье
В больнице в Коммунарке растет число реанимационных пациентов
Число реанимационных пациентов в столичной больнице в Коммунарке, где борются с коронавирусом, увеличивается каждый день, сообщил в воскресенье главный врач клиники Денис Проценко.
Политика
На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения
Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.