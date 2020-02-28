Политика
RT на русскомКлишас: слова о Боге могут появиться в третьей главе Конституции
Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок к Конституции, сенатор Андрей Клишас заявил, что тезисы про Бога могут быть изложены в отдельной статье третьей главы основного закона, но принцип светского государства в ней останется.
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Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Политика
Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе
Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону обстановку в Идлибе, говорится распространенном в пятницу в Анкаре сообщении администрации турецкого лидера.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел большой десантный корабль «Орск»
В Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота России «Орск», сообщает в пятницу, 28 февраля, информационное агентство Sabah.
Происшествия
Российским морякам в Кабо-Верде дали от 10 до 12 лет тюрьмы
Суд в Кабо-Верде приговорил 28 февраля к тюремным срокам от 10 до 12 лет 11 российских моряков, которых признали виновными в контрабанде наркотиков.
Общество
В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд
Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".
Армия и оружие
Лавров выразил соболезнования Турции из-за гибели военных в Сирии
Российская Федерация принесла соболезнования Анкаре в связи с гибелью турецких военнослужащих на территории Сирии.
Кино
Маколей Калкин снимется в новом сезоне «Американской истории ужасов»
Газета «Известия» пишет, что Калкин указан одним из первых в списке.
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери
Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
Общество
Детдомовец попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Общество
МИД отверг принадлежность к российской миссии ВТО одного из подозреваемых в отравлении болгарского бизнесмена
Ранее на этой неделе The Insider и Bellingcat сообщили, что один из подозреваемых в отравлении в 2015 году болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, гражданин России Егор Гордиенко, служил в ГРУ под прикрытием в представительстве при ВТО.
Происшествия
В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара
Политика
В ГБР завершили допрос Порошенко
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Футбол
УЕФА не планирует переносить Евро-2020 из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций не планирует переносить сроки проведения Евро-2020 из-за нового китайского коронавируса COVID-19.
Происшествия
В Астраханской области разбился вертолет
Экономика
Силуанов объяснил падение рубля
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Футбол
Киевское «Динамо» в матче с двумя удалениями проиграло «Днепру-1», Супряга сделал хет-трик за 19 минут
В первом матче 20-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» гостило у «Днепра-1».
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП
Происшествия
Пассажирка обвинила таксиста в домогательстве и извинилась
Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист Gett.
Футбол
Игроки «Баварии» перед матчем с «Челси» пили виски и пиво
Легендарный рок-музыкант Джон Бон Джови заявил, что игроки "Баварии" перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" употребляли пиво и виски.
Общество
В Болгарии замедлилось строительство «Турецкого потока»
Игры
В Китае запретили симулятор эпидемий Plague Inc
На фоне эпидемии коронавируса интерес к игре резко возрос. Игру про Plague Inc. смертоносный вирус запретили в Китае.
Армия и оружие
Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией
Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Происшествия
Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани
Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Музыка
Принц Гарри и Джон Бон Джови вместе записали песню
Британский принц Гарри и музыкант Джон Бон Джови записали совместную песню.
Авто
Mercedes-Benz анонсировал показ обновленного E-Class
Немецкий автопроизводитель тизером анонсировал дебют рестайлинговой версии Mercedes-Benz E-Class.