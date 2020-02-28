Политика

RT на русскомRT на русскомКлишас: слова о Боге могут появиться в третьей главе Конституции

Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок к Конституции, сенатор Андрей Клишас заявил, что тезисы про Бога могут быть изложены в отдельной статье третьей главы основного закона, но принцип светского государства в ней останется.
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Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин

Интерфакс09:41

Клишас: слова о Боге могут появиться в третьей главе Конституции

RT на русском10:28

Клишас рассказал, как в Конституции будут изложены тезисы о Боге

РИА Новости09:47

Путин решит вопрос об упоминании бога в Конституции

URA.Ru13:33

Подготовлена поправка об упоминании бога в Конституции

Газета.Ru10:39

Хабриева: подготовлена поправка в Конституцию с упоминанием Бога в историческом контексте

ТАСС09:45

«Я вам это обещаю». Бога всё равно впишут в Конституцию, несмотря на отказ редактирования преамбулы, заявил «Фонтанке» сенатор Клишас

Фонтанка.Ру05:17
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Российским морякам в Кабо-Верде дали от 10 до 12 лет тюрьмы

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Маколей Калкин снимется в новом сезоне «Американской истории ужасов»

Газета «Известия» пишет, что Калкин указан одним из первых в списке.
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Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
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Общество

Детдомовец попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

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Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

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МИД отверг принадлежность к российской миссии ВТО одного из подозреваемых в отравлении болгарского бизнесмена

Ранее на этой неделе The Insider и Bellingcat сообщили, что один из подозреваемых в отравлении в 2015 году болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, гражданин России Егор Гордиенко, служил в ГРУ под прикрытием в представительстве при ВТО.
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В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара

Интерфакс 13:39
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В ГБР завершили допрос Порошенко

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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УЕФА не планирует переносить Евро-2020 из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций не планирует переносить сроки проведения Евро-2020 из-за нового китайского коронавируса COVID-19.
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В Астраханской области разбился вертолет

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Силуанов объяснил падение рубля

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
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Киевское «Динамо» в матче с двумя удалениями проиграло «Днепру-1», Супряга сделал хет-трик за 19 минут

В первом матче 20-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» гостило у «Днепра-1».
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Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП

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Пассажирка обвинила таксиста в домогательстве и извинилась

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Игроки «Баварии» перед матчем с «Челси» пили виски и пиво

Легендарный рок-музыкант Джон Бон Джови заявил, что игроки "Баварии" перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" употребляли пиво и виски.
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В Болгарии замедлилось строительство «Турецкого потока»

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В Китае запретили симулятор эпидемий Plague Inc

На фоне эпидемии коронавируса интерес к игре резко возрос. Игру про Plague Inc. смертоносный вирус запретили в Китае.
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Из фильма «Мулан» убрали важного персонажа из-за движения #MeToo

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В список облагаемых налогом на роскошь машин добавили Honda и Mazda

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Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
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В Росгидромете пообещали аномально теплый март

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Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани

Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
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Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

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Принц Гарри и Джон Бон Джови вместе записали песню

Британский принц Гарри и музыкант Джон Бон Джови записали совместную песню.
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Немецкий автопроизводитель тизером анонсировал дебют рестайлинговой версии Mercedes-Benz E-Class.
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