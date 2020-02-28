Политика
ИнтерфаксКлишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин
По словам Клишаса, положение о вере в бога может быть отражено в третьей главе Конституции. Он отметил, что прошедший в пятницу Межрелигиозный совет признает важность этих вопросов, и это является общей позицией лидеров традиционных конфессий в России.
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Шоу-бизнес
Лена Ленина ждет ребенка от суррогатной матери
Светская львица Лена Ленина ждет ребенка, которого носит суррогатная мать. Малыш должен появиться на свет в скором времени.
Общество
В России резко сократились продажи путевок в Турцию
За последние два дня в России упали продажи туристических путевок в Турцию.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Футбол
Андрей Аршавин прокомментировал переход Кокорина в «Сочи»
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал переход форварда петербургского клуба Александра Кокорина в ФК «Сочи» на правах аренды.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Общество
В Азербайджане у россиянина диагностировали коронавирус
У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
Политика
В ГБР завершили допрос Порошенко
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Музыка
Беларусь назовет представителя на «Евровидение-2020» 28 февраля
От России, как сообщают СМИ, может выступить Александр Панайотов 28 февраля в прямом эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24» пройдет финал национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2020», где огласят имя представителя от республики.
Кино
Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»
Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля
По словам Силуанова, «глобальные изменения по нефти» не могут не повлиять на курс рубля, даже при том, что бюджетное правило сдерживает волатильность курса валюты.
Экономика
Коронавирус обнажил изъян мировой экономики
Паника вокруг активного выхода коронавируса за пределы Китая и переоценки экономических рисков не утихает всю неделю.
Происшествия
Врач «Уфы» второй раз за два месяца спас жизнь пассажиру самолета
Врач «Уфы» Ильшат Жданов спас жизнь пассажирке самолета, сообщает «Башинформ». Команда летела из испанского города Аликанте в Москву.
Здоровье
В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Происшествия
Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь простым русским именем
Певец Энрике Иглесиас назвал свою новорожденную дочь Машей.
Гаджеты
Первый день продаж Samsung Galaxy S20 оказался провальным
Из источников сообщается, что лишь на одном рынке продалось около 70 800 смартфонов линейки Galaxy S20.
Футбол
Определились пары 1/8 финала Лиги Европы
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла 28 февраля в швейцарском Ньоне.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Происшествия
На волосах Голунова экспертиза нашла следы наркотиков
В волосах ГОлунова были обнаружены сильнодействующие наркотические вещества кокаин, фенилпентан и мефедрон.
Общество
Канада перестанет платить за охрану принца Гарри и Меган Маркл
Футбол
«Крылья Советов» в меньшинстве сыграли вничью с «Оренбургом» в РПЛ
Футболисты самарских "Крыльев Советов" в меньшинстве сыграли вничью с "Оренбургом" в домашнем матче 20-го тура чемпионата России, который стал первым после зимней паузы в турнире.
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о действиях России в случае конфликта с Турцией
Ветеран ФСБ, генерал-майор и председатель Центрального исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов прокомментировал обострение в сирийском Идлибе и опасения, что боевые действия Турции против армии Сирии могут затронуть и Россию.
Общество
В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд
Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".