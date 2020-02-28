Политика

ИнтерфаксИнтерфаксКлишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин

По словам Клишаса, положение о вере в бога может быть отражено в третьей главе Конституции. Он отметил, что прошедший в пятницу Межрелигиозный совет признает важность этих вопросов, и это является общей позицией лидеров традиционных конфессий в России.
Читать в источнике
Комментировать887
Талия Хабриева
Есть дополнительная статья, которая касается правопреемства России. Можно предложить юридический текст, где упоминается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога.
— Талия Хабриева, учёныйРоссийская газета 10:34

Подробнее о событии

Клишас: слова о Боге могут появиться в третьей статье Конституции

RT на русском10:28

В Конституции появится отдельная статья про Бога

URA.Ru10:05

«Я вам это обещаю». Бога всё равно впишут в Конституцию, несмотря на отказ редактирования преамбулы, заявил «Фонтанке» сенатор Клишас

Фонтанка.Ру05:17

Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин

Интерфакс09:41

Подготовлена поправка об упоминании бога в Конституции

Газета.Ru10:39

Хабриева: подготовлена поправка в Конституцию с упоминанием Бога в историческом контексте

ТАСС09:45

Клишас рассказал, как в Конституции будут изложены тезисы о Боге

РИА Новости09:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 12:55, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса

"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.
Газета.Ru 09:36
Футбол

«Крылья Советов» упустили победу над «Оренбургом» в чемпионате России

РБК 12:47
Экономика

Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию

В физическом выражении российский экспорт золота в Великобританию вырос в 11 раз, с 10,4 т в 2018 г. до 113,5 т в 2019 г. На экспорт в Великобританию приходится 93% всех продаж российского золота в прошлом году.
Ведомости 05:09
Политика

Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе

"Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики", - цитирует слова Лаврова ТАСС.
Газета.Ru 06:27
Общество

Россия выдвинула условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ

Россия не выплатит Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ без списка пострадавших.
Деловое.ТВ вчера в 08:37
Происшествия

Один человек погиб при крушении вертолета в Астраханской области

Известия 12:31
Авто

Под налог на роскошь подпали новые машины

Коммерсантъ 11:01
Здоровье

ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого»

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого".
РИА Новости 11:10
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Известия 10:24
Армия и оружие

Глава «МВД» ПНС Ливии объявил о наступлении на позиции ЛНА

О наступлении сил ПНС чиновник марионеточного режима Файеза Сарраджа объявил в интервью телеканалу February: «Мы больше не будем молчать и ударим по позициям Хафтара на юге Триполи».
Экономика сегодня 11:24
Общество

У кого мог приобрести нью-йоркские квартиры зять Мишустина

Удодов в декабре 2009 г. купил пять квартир в жилом комплексе 20 Pine Street в Нью-Йорке, говорится в расследовании Навального со ссылкой на городской реестр недвижимости.
Ведомости 11:15
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Вести.Ru 11:12
Авто

Опубликованы цены на полноприводный седан Toyota Camry

В свою очередь, японский бренд не стал заранее раскрывать стоимость новой полноприводной версии Toyota Camry, тогда как важный параметр объявляют непосредственно перед появлением в свободной продаже.
Rusargument вчера в 01:24
Шоу-бизнес

Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери

Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
РБК 11:06
Космос

Ученые заявили о риске ранней смерти у астронавтов, летавших на Луну

Ученые заявили о риске ранней смерти у астронавтов, летавших на Луну.
Piter.tv вчера в 00:41
Шоу-бизнес

Кудрявцева призналась, почему рассталась с Лазаревым

Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла причины расставания с Сергеем Лазаревым в 2012 году.
Аргументы недели 00:21
Происшествия

Суд на Урале сократил срок ареста создателя «Красной кнопки» Литреева

РБК 08:27
Игры

Симулятор эпидемий Plague Inc запретили в Китае

Напомним, в Plague Inc пользователь должен создать вирус и заразить им всю планету, причем во время игры вирус можно улучшать и модифицировать.
Astera вчера в 12:57
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
Общество

Как с 1 марта изменится жизнь россиян

Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.
ToDay News Ufa 07:53
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже 50 долларов впервые за 2,5 года

Стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась до 49,66 доллара.
Дождь 05:35
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 06:30
Наука

Малорослость бактерий связана с высокой устойчивостью к антибиотикам

Английские ученые пришли к выводу, что малорослость бактерий связали с высокой устойчивостью к антибиотикам.
МедиаПоток 11:41
Космос

Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Самый мощный взрыв во Вселенной зафиксировали астрономы со времен Большого взрыва.
ToDay News Ufa 12:36
Гаджеты

Samsung выпустила OLED-экраны со сниженным энергопотреблением

Известный производитель из Южной Кореи Samsung выпустил экраны OLED нового поколения.
OAnews 10:00
Здоровье

70 человек находятся под подозрением на коронавирус на Кубани

На Кубани пока не зарегистрировано ни одного случая заражения этим опасным вирусом сообщает "Интерфакс-Юг" с ссылкой на руководителя Специализированной клинической детской инфекционной больницы краевого Минздрава Нафисет Тхакушинову.
Аргументы недели вчера в 22:41
Общество

Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП

Московский городской суд отменил решение Никулинского районного суда о выплате нападающему "Сельты" Федору Смолову компенсации в размере 8 миллионов рублей от страховой компании за аварию в Краснодаре.
Российская газета 10:57
Армия и оружие

Турция может закрыть Босфор и Дарданеллы

Учитывая, что на апрель запланировано развертывание российских ЗРК С-400, такое решение турецких властей может быть оправдано.
ГЛАС.RU 08:45
Политика

Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в сирийском Идлибе, сообщили в администрации турецкого лидера.
Взгляд.ру 12:40
Происшествия

Москвичка убила сына-инвалида за отказ учить математику

Москвичка убила сына, страдавшего ДЦП, за отказ учить математику.
Газета.Ru 11:33
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное