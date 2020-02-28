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По словам Клишаса, положение о вере в бога может быть отражено в третьей главе Конституции. Он отметил, что прошедший в пятницу Межрелигиозный совет признает важность этих вопросов, и это является общей позицией лидеров традиционных конфессий в России.

Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин

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