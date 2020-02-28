Политика
ИнтерфаксКлишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин
По словам Клишаса, положение о вере в бога может быть отражено в третьей главе Конституции. Он отметил, что прошедший в пятницу Межрелигиозный совет признает важность этих вопросов, и это является общей позицией лидеров традиционных конфессий в России.
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Есть дополнительная статья, которая касается правопреемства России. Можно предложить юридический текст, где упоминается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога.
— Талия Хабриева, учёныйРоссийская газета 10:34
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Футбол
«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса
"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.
Экономика
Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию
В физическом выражении российский экспорт золота в Великобританию вырос в 11 раз, с 10,4 т в 2018 г. до 113,5 т в 2019 г. На экспорт в Великобританию приходится 93% всех продаж российского золота в прошлом году.
Политика
Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе
"Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики", - цитирует слова Лаврова ТАСС.
Общество
Россия выдвинула условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ
Россия не выплатит Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ без списка пострадавших.
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
Здоровье
ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого»
Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого".
Армия и оружие
Глава «МВД» ПНС Ливии объявил о наступлении на позиции ЛНА
О наступлении сил ПНС чиновник марионеточного режима Файеза Сарраджа объявил в интервью телеканалу February: «Мы больше не будем молчать и ударим по позициям Хафтара на юге Триполи».
Общество
У кого мог приобрести нью-йоркские квартиры зять Мишустина
Удодов в декабре 2009 г. купил пять квартир в жилом комплексе 20 Pine Street в Нью-Йорке, говорится в расследовании Навального со ссылкой на городской реестр недвижимости.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Авто
Опубликованы цены на полноприводный седан Toyota Camry
В свою очередь, японский бренд не стал заранее раскрывать стоимость новой полноприводной версии Toyota Camry, тогда как важный параметр объявляют непосредственно перед появлением в свободной продаже.
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери
Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
Космос
Ученые заявили о риске ранней смерти у астронавтов, летавших на Луну
Ученые заявили о риске ранней смерти у астронавтов, летавших на Луну.
Шоу-бизнес
Кудрявцева призналась, почему рассталась с Лазаревым
Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла причины расставания с Сергеем Лазаревым в 2012 году.
Игры
Симулятор эпидемий Plague Inc запретили в Китае
Напомним, в Plague Inc пользователь должен создать вирус и заразить им всю планету, причем во время игры вирус можно улучшать и модифицировать.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Общество
Как с 1 марта изменится жизнь россиян
Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже 50 долларов впервые за 2,5 года
Стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась до 49,66 доллара.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Наука
Малорослость бактерий связана с высокой устойчивостью к антибиотикам
Английские ученые пришли к выводу, что малорослость бактерий связали с высокой устойчивостью к антибиотикам.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Самый мощный взрыв во Вселенной зафиксировали астрономы со времен Большого взрыва.
Гаджеты
Samsung выпустила OLED-экраны со сниженным энергопотреблением
Известный производитель из Южной Кореи Samsung выпустил экраны OLED нового поколения.
Здоровье
70 человек находятся под подозрением на коронавирус на Кубани
На Кубани пока не зарегистрировано ни одного случая заражения этим опасным вирусом сообщает "Интерфакс-Юг" с ссылкой на руководителя Специализированной клинической детской инфекционной больницы краевого Минздрава Нафисет Тхакушинову.
Общество
Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП
Московский городской суд отменил решение Никулинского районного суда о выплате нападающему "Сельты" Федору Смолову компенсации в размере 8 миллионов рублей от страховой компании за аварию в Краснодаре.
Армия и оружие
Турция может закрыть Босфор и Дарданеллы
Учитывая, что на апрель запланировано развертывание российских ЗРК С-400, такое решение турецких властей может быть оправдано.
Политика
Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в сирийском Идлибе, сообщили в администрации турецкого лидера.
Происшествия
Москвичка убила сына-инвалида за отказ учить математику
Москвичка убила сына, страдавшего ДЦП, за отказ учить математику.