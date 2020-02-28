Политика

RT на русскомRT на русскомКлишас: слова о Боге могут появиться в третьей главе Конституции

Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок к Конституции, сенатор Андрей Клишас заявил, что тезисы про Бога могут быть изложены в отдельной статье третьей главы основного закона, но принцип светского государства в ней останется.
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Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин

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Путин решит вопрос об упоминании бога в Конституции

URA.Ruвчера в 13:33

Клишас: слова о Боге могут появиться в третьей главе Конституции

RT на русскомвчера в 10:28

Клишас рассказал, как в Конституции будут изложены тезисы о Боге

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ТАССвчера в 16:24

Подготовлена поправка об упоминании бога в Конституции

Газета.Ruвчера в 10:39

«Я вам это обещаю». Бога всё равно впишут в Конституцию, несмотря на отказ редактирования преамбулы, заявил «Фонтанке» сенатор Клишас

Фонтанка.Рувчера в 05:17
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Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту

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В деревне Софьино в подмосковном Наро-Фоминске горит склад на территории овощной базы.
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РБК 00:47
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Ученые расшифровали геном коронавируса нового типа, выявленного у пациента в Бразилии, сообщается на сайте национальной исследовательской лаборатории бразильского министерства здравоохранения Института Адольфу Лутца.
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Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года

Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
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Газета.Ru вчера в 23:28
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
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Влияние коронавируса. Индекс Dow Jones падает девятый день подряд

Индекс Dow Jones продолжает падать уже девятый день подряд на фоне новостей о распространении коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов на бирже США, 28 февраля сообщает онлайн-портал Trading Economics.
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