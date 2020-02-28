Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок к Конституции, сенатор Андрей Клишас заявил, что тезисы про Бога могут быть изложены в отдельной статье третьей главы основного закона, но принцип светского государства в ней останется.

Клишас: слова о Боге могут появиться в третьей главе Конституции

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