Политика

RT на русскомRT на русскомКлишас: слова о Боге могут появиться в третьей главе Конституции

Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок к Конституции, сенатор Андрей Клишас заявил, что тезисы про Бога могут быть изложены в отдельной статье третьей главы основного закона, но принцип светского государства в ней останется.
Читать в источнике
Комментировать1,7K

Подробнее о событии

Путин решит вопрос об упоминании бога в Конституции

URA.Ru13:33

Клишас: слова о Боге могут появиться в третьей главе Конституции

RT на русском10:28

Хабриева: подготовлена поправка в Конституцию с упоминанием Бога в историческом контексте

ТАСС09:45

Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин

Интерфакс09:41

Подготовлена поправка об упоминании бога в Конституции

Газета.Ru10:39

Клишас рассказал, как в Конституции будут изложены тезисы о Боге

РИА Новости09:47

«Я вам это обещаю». Бога всё равно впишут в Конституцию, несмотря на отказ редактирования преамбулы, заявил «Фонтанке» сенатор Клишас

Фонтанка.Ру05:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 22:04, Ашберн
Шоу-бизнес

Наталья Водянова раскрыла детали грядущей свадьбы с Антуаном Арно

Sunmag.me 06:56
Наука

Погода была прекрасная, «Принцесса» была ужасная

Разумеется, вспышка коронавируса на «Даймонд Принцесс» — не первая вирусная инфекция на круизном судне.
N+1 вчера в 10:34
Футбол

«Днепр-1» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины

РИА Новости 14:24
Авто

Названы непригодные для повторной продажи автомобили

Профиль 07:19
Общество

В Красноярске ввели режим ЧС из-за агрессивных собак

7 канал Красноярск 08:20
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga вчера в 10:12
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News 06:23
Армия и оружие

В Идлибе турецкие военные обстреляли российские самолеты

МонаВиста вчера в 10:08
Космос

На МКС будут временно ограничивать связь с Землей

Piter.tv вчера в 03:20
Хоккей

Панарин обновил свой рекорд результативности в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной России Артемий Панарин обновил свой рекорд результативности в регулярных сезонах.
Газета.Ru 21:41
Происшествия

СК возбудил дело после смерти людей в банном комплексе в Москве

Газета.Ru 14:48
Шоу-бизнес

Рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз

В комментариях многие отметили, что не ожидали увидеть Элджея без линз и теперь не удивятся, если он вдруг даст интервью.
Gazeta.SPb 17:50
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным

ТАСС вчера в 09:45
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США

Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Дни24 вчера в 07:00
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru вчера в 01:30
Происшествия

В ДТП в Свердловской области погибли пять человек

"В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 15:17
Происшествия

В Приангарье мать подбросила младенца в туалет перинатального центра

Многодетная мать оставила новорожденного ребенка в туалете перинатального центра, ее опрашивают следователи, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
РИА Новости 05:22
Здоровье

В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса

В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
NewInform вчера в 08:08
Общество

Россиянин оказался первым носителем коронавируса в Азербайджане

Госпитализированный в Азербайджане россиянин оказался четвертым из граждан России, заболевших COVID-19.
РБК 06:06
Кино

Роман Полански получил премию «Сезар» за лучшую режиссуру

Режиссер Роман Полански получил премию французской Академии искусств и технологий кинематографа "Сезар" как лучший режиссер за картину "Офицер и шпион" (J'accuse), приз за лучший фильм достался фильму "Отверженные" Ладжа Ли, сообщает The Variety.
Интерфакс 21:06
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Известия вчера в 22:01
Технологии

Epic Games пропустит конференцию GDC 2020 из-за коронавируса

Epic Games — не первая компания, которая отказалась от участия в GDC 2020 из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
3DNews 01:34
Общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

РИА Новости 20:13
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Известия 10:24
Армия и оружие

Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
ПолитРоссия 05:39
Экономика

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
РБК 03:59
Единоборства

Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Лезги газет 09:07
Музыка

Принц Гарри и Джон Бон Джови вместе записали песню

Принц Гарри стал участников записи новой композиции Джона Бон Джови, который является лидером рок-коллектива Bon Jovi.
Актуальные Новости 15:33
Происшествия

Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Известия 14:42
Армия и оружие

Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины

Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и нескольких других стран.
RT на русском 19:33
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное