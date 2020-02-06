В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас. Автор инициативы — председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов.

с чего всё началось

Если предложение одобрят, федеральные территории не будут входить в состав субъектов Федерации.

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

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