Политика

РИА НовостиРИА НовостиКлишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

Если предложение одобрят, федеральные территории не будут входить в состав субъектов Федерации.
Читать в источнике
Комментировать273
с чего всё началось

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас. Автор инициативы — председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов.
РИА Новости03:43

Подробнее о событии

Кремль заявил о предстоящей проработке поправки о федеральных территориях

РБК05:17

В Конституции может появиться понятие «федеральная территория»

RT на русском05:00

В Конституции могут появиться «федеральные территории» с особым статусом

Российская газета04:33

В Cовфеде объяснили, что понимают под «федеральными территориями»

Интерфакс06:22

Песков оценил возможное введение «федеральных территорий» в Конституцию РФ

Известия05:04

Кремль не знает о предложении ввести понятие «федеральные территории»

ТАСС04:55

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

РИА Новости03:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 07:21, Ашберн
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

РБК 05:37
Шоу-бизнес

Тарасова восхитилась Чернышевым, ухаживающим за Заворотнюк

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова трогательно поздравила фигуриста Петра Чернышева с днем рождения и восхитилась его трепетным отношением к своей супруге Анастасии Заворотнюк, которая тяжело больна.
ФАН 06:52
Политика

Путин рассказал, что может обеспечить прорыв в российской науке

Убеждён, что именно талант и азарт молодых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, всего XXI века, — заявил Путин во время вручения премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год.
News.ru 07:09
Общество

Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
Lenta.ru 04:27
Кино

В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
RuNews24.ru 06:08
Происшествия

Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 26

Число жертв в результате схода второй за сутки снежной лавины провинции Ван на востоке Турции увеличилось до 26 человек.
Известия вчера в 08:59
Политика

Оппозиция заблокировала трибуну Рады

Lenta.ru 06:33
Политика

Николаев уволил главу Минэкономразвития Чувашии

Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Павла Иванова от исполнения обязанностей министра экономики республики.
Московский Комсомолец 05:10
Происшествия

В Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам

В Москве следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столицы задержан по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей.
RT на русском 06:11
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Общество

Посетителей Кремля начали проверять тепловизором из-за коронавируса

В Большом Кремлевском дворце, где проходят мероприятия с участием президента России Владимира Путина, начали проверять посетителей с помощью тепловизора.
Дождь 06:29
Хоккей

Александр Овечкин оформил хет-трик и принёс победу «Вашингтону»

Говорит Москва вчера в 00:48
Происшествия

Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле

Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:23
Футбол

«Локомотив» по пенальти победил «Спартак» в Катаре

Игра перешла в серию пенальти, где голкипер «Локомотива» Никита Медведев, вышедший на поле в компенсированное время, отразил два удар, принеся победу своей команде.
LiveSport.ru вчера в 12:04
Происшествия

Стала известна личность обвиняемого в госизмене россиянина

Обвиняемым в государственной измене россиянином, чьё дело рассматривает Лефортовский суд в Москве, оказался пенсионер из Владивостока.
RT на русском 06:36
Технологии

Samsung заблокировал умные телевизоры россиян

Как правило, техническая поддержка Samsung рекомендует обращаться на горячую линию для решения проблемы.
Популярная механика 06:45
Транспорт

В Ростовской области на трассе М-4 образовалась 30-километровая пробка

В Ростовской области ограничили движение пассажирских автобусов по трассе М-4 «Дон», где из-за непогоды образовалась пробка в 30 км. Об этом сообщает в четверг, 6 февраля, портал 161.ru.
Известия 06:51
Происшествия

Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы

Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 22:33
Наука

Тележка для перевозки телескопа и другие гиганты на колесах

Эверетт, штат Вашингтон, монтажные цеха, где компания Boeing собирает свои широкофюзеляжные авиалайнеры.
Популярная механика 05:02
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Армия и оружие

NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии

Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Военное дело вчера в 11:02
Общество

Из части Северо-Крымского канала хотят сделать водохранилище

Московский Комсомолец вчера в 11:24
Политика

Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева

Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:21
Политика

Польша отказалась от российского угля

Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России.
Lenta.ru 06:14
Происшествия

В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма

ТАСС 05:05
Здоровье

Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей

На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).
РБК вчера в 23:00
Культура

Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Газета Кемерова вчера в 00:21
Общество

Умер сын экс-президента Киргизии

Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
RT на русском 01:02
Кино

Вин Дизель планирует разбить «Форсаж 10» на две части

Как признался звезда и продюсер франшизы Вин Дизель, он решил разбить «Форсаж 10» на две отдельные части.
Киноафиша России 05:41
Здоровье

Искусственный интеллект предсказал 2,5 млрд зараженных коронавирусом

ИИ выдал результат: коронавирус 2019-nCoV может заразить 2,5 млрд человек в течение 45 дней, из них 52,9 млн погибнут.
Московский Комсомолец 03:59
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное