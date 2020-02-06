Политика
РИА НовостиКлишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
Если предложение одобрят, федеральные территории не будут входить в состав субъектов Федерации.
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с чего всё началось
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас. Автор инициативы — председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов.РИА Новости03:43
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Матвиенко поручила изучить вопрос о внесении федеральных территорий в Конституцию
Российская газета08:12
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