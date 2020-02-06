Политика

РИА НовостиРИА НовостиКлишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

Если предложение одобрят, федеральные территории не будут входить в состав субъектов Федерации.
Читать в источнике
Комментировать373
с чего всё началось

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас. Автор инициативы — председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов.
РИА Новости03:43

Подробнее о событии

В Cовфеде объяснили, что понимают под «федеральными территориями»

Интерфакс06:22

Матвиенко поручила комитетам изучить идею внесения в конституцию «федеральных территорий»

ТАСС07:58

Эксперт оценил инициативу о введении понятия «федеральная территория»

Известия07:29

Матвиенко поручила изучить вопрос о внесении федеральных территорий в Конституцию

Российская газета08:12

В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»

Коммерсантъ04:49

Кремль заявил о предстоящей проработке поправки о федеральных территориях

РБК05:17

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

РИА Новости03:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Общество

ВОЗ заподозрила международную компанию в распространении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование в отношении международной компании, которая в прошлом месяце устроила деловую встречу своих сотрудников со всего мира в Сингапуре, сообщает Reuters.
Ведомости 05:06
Общество

ВОЗ созывает глобальный форум по коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум по изучению вируса 2019-nCoV.
Вести.Ru 10:57
Политика

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС и провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.
DP.RU 09:45
Политика

Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
РИА Новости 11:15
Общество

Расширен круг лиц, которым можно позвонить при задержании полицией

Согласно закону, сотрудники полиции обязаны будут сообщать родным о задержании гражданина, о месте его нахождения и о причинении ему телесных повреждений, если при задержании пришлось использовать силу.
Вести.Ru 09:54
Политика

Тимошенко повредила палец во время очередной потасовки в Раде

Труд 10:27
Культура

Шоу Собчак на Первом канале обвинили в плагиате

Культуромания вчера в 09:43
Здоровье

В Китае умер предупредивший о вспышке нового коронавируса врач

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который предупреждал коллег о появлении коронавируса и впоследствии заразился им, скончался в Китае.
РБК 11:16
Армия и оружие

Герасимов встретился в Баку с главой ОВС НАТО в Европе

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов встретился в Баку с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Тодом Уолтерсом.
ТК Звезда 09:09
Футбол

Федор Чалов: Пока рано оценивать уровень нашей готовности

Думаю, провели сегодня хороший матч. Понравилась команда, с которой встречались, у них есть пара очень хороших футболистов.
Bobsoccer 09:07
Политика

Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество

В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Российская газета 09:09
Здоровье

Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Газета.Ru 06:41
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

РБК 05:05
Общество

Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

Газета.Ru вчера в 12:25
Кино

В сети появился тизер-трейлер фильма «Пила: Спираль»

Тизер-трейлер художественной картины «Пила: Спираль» появился на YouTube-канале Lionsgate Movies.
Пятый канал 10:26
Спорт

Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки

Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
Вести.Ru 07:44
Здоровье

Троих приехавших из Уханя в Тюмень перевели в инфекционную больницу

Трех человек, приехавших из китайского Уханя в Тюмень и помещенных в карантинный центр, госпитализировали в стационар.
Lenta.ru 09:57
Технологии

Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным

По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.
Astera вчера в 04:50
Армия и оружие

Вице-адмирал ВМС США заявил об опасности русских подлодок в Атлантике

Корабли американских военно-морских сил больше не могут чувствовать себя в безопасности в Атлантическом океане из-за возросшей активности подводных лодок российского флота, заявил командующий 2-м флотом вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис 5 февраля в Центре стратегических и международных исследований, сообщает портал Military.com.
Красная весна вчера в 09:26
Шоу-бизнес

После скандала с дочерью Любовь Успенская находилась на грани инсульта

Знаменитая российская певица Любовь Успенская после скандала с дочерью находилась на грани инсульта.
Аргументы недели вчера в 11:37
Музыка

Билли Айлиш выступила против лживых рэп-песен

Всемирно известная певица Билли Айлиш смогла парой слов настроить против себя огромную армию поклонников рэпа.
Телепрограмма 10:43
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy M31 получит камеру с 64-Мп сенсором

В распоряжении сетевых источников оказалась новая порция неофициальной информации о смартфоне среднего уровня Galaxy M31, который готовит к выпуску южнокорейская компания Samsung.
3DNews вчера в 07:33
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
RT на русском 08:03
Авто

Названы основные ошибки при замене и доливе моторного масла

Журналисты назвали пять типичных ошибок, которые допускают водители при замене и доливе моторного масла.
МедиаПоток 03 февраля в 03:59
Шоу-бизнес

Вера Брежнева отметила день рождения в горах

Свой 38-й день рождения певица Вера Брежнева отметила вместе с семьёй в итальянских Доломитах.
News.ru 10:08
Происшествия

При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек

Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле были госпитализированы 120 человек.
RT на русском вчера в 13:24
Общество

Танец главного таможенника Украины со стриптизершами попал на видео

Глава Таможенной службы Украины Максим Нефедов попал на видео во время танца со стриптизершами в одном из самых дорогих клубов Киева Queen.
Lenta.ru 09:51
Шоу-бизнес

Комик показал Анну Седокову без фотошопа

Популярную певицу Анну Седокову не раз уличали в использовании фотошопа.
Вечерний курьер 01:48
Политика

Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
BFM.ru 09:03
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
RT на русском 03:58
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное