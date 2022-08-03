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Клишас: введение ответственности за использование VPN в России не обсуждается

В России не планируют вводить ответственность за использование VPN-сервисов.
Аргументы и Факты
Сенатор Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале
 ответил на слухи о возможном введении наказания за использование VPN в России.
СпортКП
В начале июня Роскомнадзор отмечал РИА Новости, что ограничивает работу на территории России VPN-сервисов, нарушающих законодательство РФ.
РИА Новости
В России с 2017 года действует закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в стране информации.
РИА Новости

Подробнее о событии

Клишас: введение ответственности за использование VPN в России не обсуждается
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