RT на русскомКлишас: введение ответственности за использование VPN в России не обсуждаетсяВ России не планируют вводить ответственность за использование VPN-сервисов.Аргументы и ФактыСенатор Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале ответил на слухи о возможном введении наказания за использование VPN в России.СпортКПВ начале июня Роскомнадзор отмечал РИА Новости, что ограничивает работу на территории России VPN-сервисов, нарушающих законодательство РФ.РИА НовостиВ России с 2017 года действует закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в стране информации.РИА НовостиЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомРБКНовый ДеньUfaTime.ruИзвестияКапитал страныТелеканал 360°REGNUMГазета.RuАргументы и ФактыLife.ruЦарьградКомсомольская правдаРадио Комсомольская правдаАМИТЕЛИА КрыминформСпортКППодробнее о событииКлишас: введение ответственности за использование VPN в России не обсуждаетсяRT на русском07:24Клишас опроверг информацию о введении ответственности за использование VPNИзвестия06:13Сенатор Совфеда Клишас: в России не планируют вводить ответственность за использование VPNLenta.ru05:45Сенатор Клишас высказался об идее сажать россиян за использование VPNМосковский Комсомолец05:48В Совфеде опровергли введение наказания за VPNREGNUM05:46В Госдуме опровергли введение ответственности за использование VPNВзгляд.ру06:08Сенатор Клишас заявил, что вводить ответственность за использование VPN не планируетсяРИА Новости05:37Показать ещёОценить135Поделиться