Коронавирус

РБКРБККлишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений

«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
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Клишас: вводить ограничения передвижения в Москве могут лишь парламент и президент

ТАСС14:57

Клишас счел недостаточными полномочия Собянина для введения запрета покидать дома

Интерфакс14:53

Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений

РБК15:07

Клишас: ограничения в Москве могут вводить только парламент и президент

News.ru14:27

Сенатор Андрей Клишас счел дополнительные ограничения в Москве незаконными

Дождь14:51

Сенатор Клишас заявил об отсутствии у Собянина прав на введении карантина в Москве. Реакция Кремля, Госдумы и общественности

URA.Ru16:15

Клишас: ограничения по перемещению в Москве могут вводить только Федеральное собрание и президент

Mockva.ru14:53
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Хоккей

У наставника ярославского «Локомотива» обнаружен коронавирус

Контракт Майкла Пелино с ярославским клубом действует до 30 апреля, но он покинул Ярославль досрочно.
REGNUM 16:08
Наука

Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса

ToDay News Ufa 15:22
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета 13:06
Общество

Магазины и службы доставки в Москве продолжат работать в условиях карантина

В агрегаторах доставки еды Delivery Club и «Яндекс.Еда», а также службе доставки «Достаевский» также продолжают работать.
Коммерсантъ 15:07
Экономика

Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна

Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.
Ведомости 27 марта в 10:14
Происшествия

Самолёт экстренно садится в Шереметьеве из-за неисправности двигателя

Самолёт, выполняющий рейс Сочи—Москва, совершает экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя.
RT на русском 16:45
Политика

Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru 16:10
Шоу-бизнес

45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой

Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Летидор 14:14
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

РИА Новости 02:48
Общество

Не гулять с детьми рекомендовал из-за коронавируса Роспотребнадзор

Роспотребнадзор напомнил родителям о способах профилактики коронавируса для детей.
Live24 вчера в 01:17
Политика

Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 14:48
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Общество

Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев

Газета.Ru 13:54
Общество

Четыре человека умерли от коронавируса в России за сутки

В России за сутки от коронавируса умерли 4 человека, об этом заявил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
АиФ Новосибирск 04:34
Общество

Ограничение передвижения в Москве и Подмосковье. Главное

Ограничения С 30 марта режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы, независимо от возраста.
РБК 13:25
Общество

ВОЗ: Число зараженных коронавирусом в мире превысило 638 тысяч человек

Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией во всем мире составляет 638 146 человек.
Вечерняя Москва 15:48
Здоровье

Жертвами коронавируса на Украине стали десять человек

Ранее стало известно, что США предоставят Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более $1,2 млн для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 15:29
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс 16:29
Общество

Мосгордума начала обсуждение наказания для нарушивших самоизоляцию

Депутаты Мосгордумы приступили к обсуждению наказаний в случае нарушения жителями города режима самоизоляции.
РБК 15:14
Путешествия

Отели в Сочи начали выселять туристов

Отели в Сочи начали выселять туристов. Их отправят домой чартерами, сообщили ТАСС в администрации города.
Эхо Москвы вчера в 09:03
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

Власти США начали отслеживать передвижение американцев через смартфоны

Информация, которую чиновники и Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) отслеживают с помощью считывания данных геолокации показывает, насколько прилежно американцы соблюдают рекомендованный режим самоизоляции, а также помогают властям выявить «места притяжения».
Радио Комсомольская правда 10:59
Политика

Поручения президента: самым незащищенным помогут прежде всего

Да и сам Путин не раз говорил: никакой спешки нет.
Вести.Ru 13:47
Игры

В Half‑Life: Alyx добавили мод для игры с клавиатурой и мышью

Фанаты Half‑Life: Alyx создали первый мод, который позволяет играть в шутер для VR-устройств с помощью клавиатуры и мыши.
CyberSport.ru вчера в 12:19
Общество

WSJ сообщила о дефиците золота в США

Инвесторы и банкиры столкнулись с дефицитом золотых слитков и монет в США в свободной продаже, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Коммерсантъ вчера в 00:30
Здоровье

Грейпфрут в сочетании с лекарствами может быть смертельно опасен

Как сообщает ToDay News Ufa, употреблять грейпфрут или его сок и принимать лекарственные препараты может быть смертельно для человеческого организма.
ToDay News Ufa 15:56
Общество

В США из-за коронавируса могут умереть до 200 тысяч человек

По последним данным, в США заразились новым коронавирусом 125 тысяч человек, более двух тысяч из них скончались.
Вести ФМ 14:07
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru 13:41
Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 14:29
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Клишас Андрей Александрович
Российский политик
Российский политический деятель, предприниматель-миллионер. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Красноярского края с 19 марта 2012 года. Доктор юридических наук, профессор, специалист по конституционному праву, теории государства и права.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 наделён полномочиями мэра Московской городской думой.
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