Коронавирус
РБККлишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений
«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
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Хоккей
У наставника ярославского «Локомотива» обнаружен коронавирус
Контракт Майкла Пелино с ярославским клубом действует до 30 апреля, но он покинул Ярославль досрочно.
Наука
Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Общество
Магазины и службы доставки в Москве продолжат работать в условиях карантина
В агрегаторах доставки еды Delivery Club и «Яндекс.Еда», а также службе доставки «Достаевский» также продолжают работать.
Экономика
Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна
Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.
Происшествия
Самолёт экстренно садится в Шереметьеве из-за неисправности двигателя
Самолёт, выполняющий рейс Сочи—Москва, совершает экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя.
Политика
Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой
Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Общество
Не гулять с детьми рекомендовал из-за коронавируса Роспотребнадзор
Роспотребнадзор напомнил родителям о способах профилактики коронавируса для детей.
Политика
Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Общество
Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев
Общество
Четыре человека умерли от коронавируса в России за сутки
В России за сутки от коронавируса умерли 4 человека, об этом заявил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Общество
Ограничение передвижения в Москве и Подмосковье. Главное
Ограничения С 30 марта режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы, независимо от возраста.
Общество
ВОЗ: Число зараженных коронавирусом в мире превысило 638 тысяч человек
Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией во всем мире составляет 638 146 человек.
Здоровье
Жертвами коронавируса на Украине стали десять человек
Ранее стало известно, что США предоставят Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более $1,2 млн для борьбы с коронавирусом.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Общество
Мосгордума начала обсуждение наказания для нарушивших самоизоляцию
Депутаты Мосгордумы приступили к обсуждению наказаний в случае нарушения жителями города режима самоизоляции.
Путешествия
Отели в Сочи начали выселять туристов
Отели в Сочи начали выселять туристов. Их отправят домой чартерами, сообщили ТАСС в администрации города.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
Власти США начали отслеживать передвижение американцев через смартфоны
Информация, которую чиновники и Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) отслеживают с помощью считывания данных геолокации показывает, насколько прилежно американцы соблюдают рекомендованный режим самоизоляции, а также помогают властям выявить «места притяжения».
Политика
Поручения президента: самым незащищенным помогут прежде всего
Да и сам Путин не раз говорил: никакой спешки нет.
Игры
В Half‑Life: Alyx добавили мод для игры с клавиатурой и мышью
Фанаты Half‑Life: Alyx создали первый мод, который позволяет играть в шутер для VR-устройств с помощью клавиатуры и мыши.
Общество
WSJ сообщила о дефиците золота в США
Инвесторы и банкиры столкнулись с дефицитом золотых слитков и монет в США в свободной продаже, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Здоровье
Грейпфрут в сочетании с лекарствами может быть смертельно опасен
Как сообщает ToDay News Ufa, употреблять грейпфрут или его сок и принимать лекарственные препараты может быть смертельно для человеческого организма.
Общество
В США из-за коронавируса могут умереть до 200 тысяч человек
По последним данным, в США заразились новым коронавирусом 125 тысяч человек, более двух тысяч из них скончались.
Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке
Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".