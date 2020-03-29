Коронавирус

РБКРБККлишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений

«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
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Клишас: вводить ограничения передвижения в Москве могут лишь парламент и президент

ТАСС14:57

Клишас счел недостаточными полномочия Собянина для введения запрета покидать дома

Интерфакс14:53

Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений

РБК15:07

Клишас: ограничения в Москве могут вводить только федеральное собрание и президент

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Сенатор Клишас заявил об отсутствии у Собянина прав на введении карантина в Москве. Реакция Кремля, Госдумы и общественности

URA.Ru16:15

Не соответствующими закону считает введенные в Москве и области ограничения сенатор-единоросс Андрей Клишас

Эхо Москвы21:07

Клишас: ограничения в Москве могут вводить только парламент и президент

News.ru14:27
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Lenta.ru 13:21
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Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
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В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
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Медведев назвал коронавирус угрозой всей цивилизации

Замглавы Совбеза назвал пандемию COVID-19 "реальной угрозой для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации".
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Цена на нефть WTI упала ниже $20

Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
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В Сочи найдено тело подростка, смытого штормом в море

Сочи, Краснодарский край, 29 марта 2020, 19:31 — REGNUM Тело одного из подростков, смытого штормом в море в феврале, найдено 29 марта в Лазаревском районе Сочи.
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Список функций авто, о которых не знает большинство водителей

Редакция издания SpeedMe.ru назвала интересные и нужные «фишки», которые присутствуют в некоторых автомобилях, но о которых не знают владельцы.
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В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19

Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.
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Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми с 1 апреля

Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
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Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
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«Джентльмены» Гая Ричи стали самым кассовым фильмом в России

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Водитель мотоцикла погиб в ДТП с легковушкой на трассе «Амур» в ЕАО

В результате ДТП водитель мотоцикла «Иж Планета» от полученных травм скончался на месте, водитель автомобиля «Ниссан Нот» получил телесные повреждения, сообщили корр. РИА Биробиджан в ГИБДД УМВД России по ЕАО.
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В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
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Пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в США может случиться через две недели, отметил президент.
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Супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день из-за коронавируса

Супруги из американского города Чикаго, штат Иллинойс состояли в браке 65 лет и умерли с разницей в несколько часов после заражения коронавирусом.
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КНДР испытала многозарядную пусковую установку

Пхеньян заявил об испытании многозарядной пусковой установки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап.
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Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
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На Сахалине с начала года увеличили поголовье коров и добычу газа

Газа в сравнении с аналогичным периодом прошлого года добыто больше на 13,3 процента (6,2 миллиарда кубических метров), угля — на 8,6 процента (1,7 миллиона тонн).
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Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

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Недалеко от моста из Благовещенска в Хэйхэ два дня полыхал огонь

Горят поля не первый день — в субботу житель Благовещенска также сфотографировал возгорание и предположил.
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МЧС предупреждает москвичей о метели и сильной гололедице

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Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
РИА Новости 11:19
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Клишас Андрей Александрович
Российский политик
Российский политический деятель, предприниматель-миллионер. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Красноярского края с 19 марта 2012 года. Доктор юридических наук, профессор, специалист по конституционному праву, теории государства и права.
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