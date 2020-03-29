Коронавирус

РБКРБККлишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений

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«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
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