Футбол

ЧемпионатЧемпионатКлопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о своих кошельках

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об интенсивном расписании матчей в футболе.
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Клопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о своих кошельках

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Матч ТВвчера в 19:07

Клопп обвинил ФИФА, УЕФА и АПЛ в стремлении заработать в ущерб здоровью футболистов

Sportbox.RUвчера в 19:07

Клопп: «В ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о деньгах»

Евро-футбол.рувчера в 17:07

Клопп: «Не было ни дня, когда ФИФА, УЕФА, АПЛ подумали бы об игроках, а не о своих кошельках»

Бомбардир.рувчера в 18:25

Главный тренер «Ливерпуля» обвинил ФИФА и УЕФА в тотальной жадности

Газета.Ruвчера в 23:26
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