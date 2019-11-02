Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об интенсивном расписании матчей в футболе.

Клопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о своих кошельках

Политика Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.

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