Футбол
ЧемпионатКлопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о своих кошельках
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об интенсивном расписании матчей в футболе.
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Клопп обвинил ФИФА, УЕФА и АПЛ в стремлении заработать в ущерб здоровью футболистов
Sportbox.RUвчера в 19:07
Клопп: «Не было ни дня, когда ФИФА, УЕФА, АПЛ подумали бы об игроках, а не о своих кошельках»
Бомбардир.рувчера в 18:25
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Здоровье
Онищенко объяснил сокращение числа врачей в 54 регионах России
Тенденция на сокращение медицинского персонала в России связана с тем, что профессия врача обесценилась.
URA.Ru 31 октября в 05:17
Происшествия
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
Транспорт
Строительство скоростной трассы Москва — Казань начнётся в 2020 году
«С начала 2020 года начнём работы — это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 км, включая обходы Балашихи и Ногинска», — цитирует РИА Новости Акимова.
RT на русском вчера в 04:18
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
News.ru 31 октября в 10:50
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла после слов президента Франции Эммануэля Макрона об «украинских бандах».
RT на русском вчера в 22:05
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Rambler News Service 31 октября в 12:48
Финансы
Госдолг США установил новый рекорд
Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.
RT на русском вчера в 19:23
Армия и оружие
В Мали 35 военных погибли в столкновении с боевиками
Число погибших военнослужащих армии Мали в результате столкновений с боевиками возросло до 35, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление армии.
РИА Новости вчера в 20:30
Общество
Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье
Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета вчера в 10:26
Происшествия
Уральский бизнесмен погасил долг по ипотеке Ксении Каторгиной
Екатеринбург в интернете вчера в 00:53
Армия и оружие
Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
За счет доходов от нефти в Сирии США поддерживают лояльные им вооруженные формирования, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 16:55
Единоборства
Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса.
РИА Новости вчера в 19:04
Гаджеты
Intel прекращает выпуск мини-компьютеров NUC на платформе Cannon Lake
Мини-компьютеры Crimson Canyon были представлены менее года назад. И вот теперь говорится, что их выпуск вскоре будет прекращён.
3DNews вчера в 08:06
Армия и оружие
Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
РИА Новости вчера в 16:20
Происшествия
Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке
«На танкере «Залив Америка» в Находке произошёл хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — цитирует ТАСС аварийно-спасательное подразделение порта Находка.
RT на русском вчера в 22:25
Транспорт
Водители рассказали, что их раздражает на российских дорогах
Водители рассказали, что их больше всего раздражает на российских дорогах.
Телеканал 360° вчера в 22:03
Гаджеты
Gigabyte Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box: самая мощная внешняя видеокарта
3DNews вчера в 16:17
Авто
Изменение спроса на кроссоверы планирует Nissan
Как сообщает «Automotive News» со ссылкой на руководство компании Nissan, популярность кроссоверов и внедорожников в ближайшем будущем может заметно снизиться.
Тарантас Ньюс 31 октября в 03:39
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru вчера в 07:04
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
REGNUM вчера в 02:27
Общество
Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий
Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 11:15
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Украинские деятели неоднократно призывали к разработке ракет, способных достать до Москвы и даже до Урала.
Известия вчера в 23:20
Театры
Представлены номинанты на премию «Золотая маска»
Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру 31 октября в 05:27
Армия и оружие
ВСУ за неделю 12 раз обстреляли территорию ЛНР
ВСУ за минувшую неделю 12 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию ЛНР.
ИА Новороссия вчера в 06:47
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Баффало», Овечкин набрал одно очко
Матч ТВ вчера в 21:40
Политика
Путин высказался о наказании за ошибки при установлении инвалидности
Президент России Владимир Путин предложил министру здравоохранения и вице-премьеру Татьяне Голиковой подумать об ужесточении наказания работников медико-социальной экспертизы (МСЭ) за ошибки при установлении инвалидности.
Rambler News Service 31 октября в 06:30
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Политика
Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
Московский Комсомолец вчера в 05:07
Авто
АвтоВАЗ разыгрывает автомобили Lada Xray с «автоматом»
С 1 по 30 ноября при совершении покупки на сумму не менее 100 рублей в дилерских центрах бренда клиенты могут стать участниками розыгрыша подарочных сертификатов на сумму от 1 000 до 4 000 рублей, а также побороться за главный приз — один из трех хэтчбеков Lada XRay в кроссовой версии с автоматической трансмиссией.
SpeedMe вчера в 03:54
Футбол
Футболисты «Барселоны» назвали «ПСЖ» золотой тюрьмой
Защитник «Барселоны» Жерар Пике, рассуждая о возможном возвращении Неймара, вспомнил об отъезде игрока в «ПСЖ».
ProstoProSport 31 октября в 12:12