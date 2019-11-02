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ЧемпионатЧемпионатКлопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о своих кошельках

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об интенсивном расписании матчей в футболе.
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Клопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о своих кошельках

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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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