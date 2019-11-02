Футбол
ЧемпионатКлопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о своих кошельках
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об интенсивном расписании матчей в футболе.
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Клопп обвинил ФИФА, УЕФА и АПЛ в стремлении заработать в ущерб здоровью футболистов
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Клопп: «Не было ни дня, когда ФИФА, УЕФА, АПЛ подумали бы об игроках, а не о своих кошельках»
Бомбардир.рувчера в 18:25
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На танкере в Находке прогремел взрыв
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В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
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Redmi представила сверхдешевый 40-дюймовый смарт-телевизор
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МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла для разъяснений после слов президента Франции Эммануэля Макрона о «нелегальных украинских бандах» в интервью для журнала Valeurs Actuelles.
RT на русском вчера в 22:05
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SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
BFM.ru вчера в 11:19
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Политика
Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России
Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.
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В Якутии пилот дал девушке «порулить» самолетом
7 новостей вчера в 15:38
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В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском вчера в 08:25
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Российские водители назвали самые раздражающие факторы на дорогах
Известия вчера в 23:59
Армия и оружие
СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине
С другой стороны, украинские спутниковые каналы связи почти не пострадали, возможно, потому, что они работают в тех же диапазонах, что и российские.
Военное обозрение вчера в 07:24
Экономика
Силуанов: уголовное наказание за валютные нарушения требует пересмотра
Антон Силуанов, министр финансов Законопроекты о снижении административной ответственности за нарушение валютного контроля уже внесли в нижнюю палату, напомнил глава Минфина.
Право.ру вчера в 10:57
Автоспорт
В ФИА показали, как машины Формулы-1 2021 года будут отличаться друг от друга
Технический директор ФИА Николас Томбасис заверил, что внедрение нового регламента, принятого 31 октября, не приведёт к тому, что с 2021 года машины станут одинаковыми.
Чемпионат 31 октября в 18:16
Армия и оружие
Путин: корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Командир «Гремящего» Роман Довгайлов на главном командном пункте корабля обратил внимание президента на место на носу корвета, где расположены пусковые контейнеры «Калибров», и отметил, что в перспективе там могут быть размещены ракеты «Циркон».
ТК Звезда 31 октября в 12:22
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике
Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru вчера в 04:24
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.
News.ru 31 октября в 16:33
Авто
Кабриолету Aurus разрешили выезжать на дороги общего пользования
На один из экземпляров парадного кабриолета Aurus оформили допуск для выезда на дороги общего пользования.
Российская газета 31 октября в 04:00
Армия и оружие
Поставлявшие оружие боевикам в Сирию москвичи оказались кондитерами
В 2016 году знакомый предложил им поставлять в Турцию тепловизоры для охотничьего оружия, прицелы, бинокли и монокуляры.
Lenta.ru 01:07
Футбол
«Астон Вилла»: начали за здравие, закончили за упокой
Перед последним туром «Астон Вилла» и «Ливерпуль» с одинаковым количеством очков возглавляли турнирную таблицу, претендуя на титул чемпиона.
Sportbox.RU вчера в 15:23
Общество
Британское правительство запретило добычу газа методом фрекинга
Британское правительство запретило добывать углеводороды методом фрекинга.
Российская газета вчера в 21:27
Происшествия
Экс-мэр кузбасского Киселевска убит в собственном доме
ТАСС 31 октября в 22:40
Происшествия
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
В департаменте образования Ненецкого автономного округа рассказали, что мальчик, убитый накануне в детском саду, был не единственным ребенком в семье.
РИА Новости вчера в 02:51
Политика
Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
Московский Комсомолец вчера в 05:07
Политика
В Раде перечислили внешнеполитические провалы Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский проявляет пассивность в международных вопросах, делая слишком мало антироссийских выпадов, в результате чего страна вскоре останется без транзита газа.
РИА Новости вчера в 18:51
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
Культура
Шварценеггер заставил Сталлоне сняться в провальной комедии
Профиль вчера в 16:09
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Хоккей
Виталий Кравцов призвал забыть про очки ради блага «Трактора»
В июне 2018 года Виталий Кравцов был выбран под общим девятым номером на драфте новичков НХЛ клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».
Южноуральская панорама вчера в 14:03