Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об интенсивном расписании матчей в футболе.

Клопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о своих кошельках

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