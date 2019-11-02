Футбол

ЧемпионатЧемпионатКлопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о своих кошельках

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об интенсивном расписании матчей в футболе.
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Клопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о своих кошельках

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Клопп: «Не было ни одного дня, когда ФИФА и УЕФА думали бы о футболистах, а не о своем кошельке»

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Клопп: «Не было ни дня, когда ФИФА, УЕФА, АПЛ подумали бы об игроках, а не о своих кошельках»

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