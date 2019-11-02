Футбол

ЧемпионатЧемпионатКлопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о своих кошельках

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об интенсивном расписании матчей в футболе.
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Клопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о своих кошельках

Чемпионат16:58

Юрген Клопп: «Еще не настал момент, чтобы ФИФА, УЕФА и АПЛ подумали не о своих кошельках, а об игроках»

Sports.ru16:17

Клопп: «Не было ни одного дня, когда ФИФА и УЕФА думали бы о футболистах, а не о своем кошельке»

Sport24.ru18:14

Клопп обвинил ФИФА, УЕФА и АПЛ в стремлении заработать в ущерб здоровью футболистов

Матч ТВ19:07

Клопп обвинил ФИФА, УЕФА и АПЛ в стремлении заработать в ущерб здоровью футболистов

Sportbox.RU19:07

Клопп: «В ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о деньгах»

Евро-футбол.ру17:07

Клопп: «Не было ни дня, когда ФИФА, УЕФА, АПЛ подумали бы об игроках, а не о своих кошельках»

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