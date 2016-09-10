Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поговорил о сопернике в преддверии матча восьмого тура АПЛ против «Лестера». По мнению немца, лестерцы способны попасть в Лигу чемпионов.

Клопп: «„Лестер“ 100 процентов может финишировать в топ-четыре АПЛ»

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