Футбол

ЧемпионатЧемпионатЛиверпуль — Лестер 1:0 (Перерыв)

Ливерпуль — Лестер
1 – 0
Перерыв
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
30′
Онийнье Ндиди
Фабиньо
40′
Садьо Мане
40′
Сегодня, 5 октября, в матче 8-го тура АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Лестер Сити».
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