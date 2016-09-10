Футбол
ЧемпионатЛиверпуль — Лестер 1:0 (Перерыв)
|30′
Онийнье Ндиди
Фабиньо
|40′
Садьо Мане
|40′
|57%
|Владение мячом
|43%
|74%
|Процент точных передач
|68%
|3
|Удары в сторону ворот
|–
|4
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|2
|2
|Угловые
|4
|7
|Отборы
|12
|6
|Фолы
|6
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Адриан
66
Александер-Арнолд
6
Ловрен
4
ван Дейк
26
Робертсон
7
Милнер
3
Фабиньо
5
Вейналдум
11
Салах
9
Фирмино
10
Мане
1
Шмейхель
21
Перейра
6
Эванс
4
Сёюнджю
3
Чилуэлл
26
Прат
25
Ндиди
8
Тилеманс
11
Олбрайтон
9
Варди
10
Мэддисон
Лестер
Расстановка 4‑3‑3
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«Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч АПЛ 5 октября 2019 года
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