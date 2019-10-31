Поскольку Футбольная ассоциация Англии планирует провести четвертьфинальную стадию на неделе с 16 декабря, "Ливерпуль" может не принять в ней участие, так как 18-го числа отправляется в Катар на клубный чемпионат мира.

Клопп: «„Ливерпуль“ может отказаться от участия в Кубке Лиги»

Экономика В Германии назвали рубль лучшей валютой Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.

Происшествия Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Теннис Джокович продемонстрировал знания русского языка Первая ракетка мира серб Новак Джокович ответил на вопрос журналиста на русском языке.

Происшествия Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении Сотрудники правоохранительных органов задержали директора Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николая Колачевского по подозрению в хищении, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.

Космос Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.

Общество Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.

Общество Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.

Армия и оружие Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.

Политика Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".

Здоровье «Нижфарм» изымает из оборота более 170 серий «Ранитидина» Сделано это в связи с решением Специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) о приостановлении сертификата пригодности на субстанцию «Ранитидина гидрохлорид» производства «Сарака Лабораториз Лимитед» (Индия), использованную в производстве изымаемых серий лекарственного препарата.

Здоровье Беременных жительниц Белокурихи отправляют рожать в Барнаул Губернатора Алтайского края попросили обратить внимание на больницу в Белокурихе Алтайский Минздрав в Instagram губернатора региона Виктора Томенко дает ответы на комментарии подписчиков под постом о развитии здравоохранения края.

Политика Суд Гааги отклонил ходатайство Киева по делу о скифском золоте Суд Гааги отклонил ходатайство Украины об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о скифском золоте.

Здоровье Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах В прошлом году число врачей в нашей стране выросло - на 0,07 процента или 404 специалиста.

Игры Названы минимальные системные требования Halo: Reach 343 Industries обнародовала минимальные системные требования к PC, способному запускать Halo: Reach в 1080p и 4K.

Общество Метеорологи выделяют в России шесть времен года Как отметил глава ведомства, в России можно выделить шесть времен года, в частности – предзимье, которое выпадает на период осенью и зимой.

Происшествия Голунов пришёл в суд в бронежилете Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. Следующее заседание суда по делу журналиста состоится 11 ноября.

Происшествия Торговые ряды горят во Владимирской области Торговые ряды горят в Петушках Владимирской области, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.

Политика Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.

Общество МФО с 1 ноября перестанут выдавать займы под залог квартир С 1 ноября 2019 года вступает в силу запрет на выдачу микрозаймов под залог жилой недвижимости.