Футбол

Soccer.ruSoccer.ruКлопп: «„Ливерпуль“ может отказаться от участия в Кубке Лиги»

Ливерпуль — Арсенал
5 – 5
5 : 4 по пенальти
Кубок английской лиги, 1/8 Финала, 30 октября
Стадион «Энфилд»
Шкодран Мустафи
6′
19′
Лукас Торрейра
Риан Брюстер
24′
26′
Габриэл Мартинелли
36′
Габриэл Мартинелли
Джеймс Милнер
43′
Адам Лаллана
44′
54′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Наби Кейта
Кёртис Джонс
55′
Алекс Окслейд-Чемберлен
58′
Дивок Ориги
62′
64′
Джо Уиллок
65′
Месут Озил
Маттео Гендузи
70′
Джо Уиллок
72′
Лукас Торрейра
Дани Себальос
77′
Сеад Колашинац
Алекс Окслейд-Чемберлен
Педро Чиривелья
81′
83′
Сеад Колашинац
Киран Тирни
85′
Букайо Сака
Дивок Ориги
90′+4′
П
Поскольку Футбольная ассоциация Англии планирует провести четвертьфинальную стадию на неделе с 16 декабря, "Ливерпуль" может не принять в ней участие, так как 18-го числа отправляется в Катар на клубный чемпионат мира.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Клопп угрожает пропустить четвертьфинал Кубка лиги: в это время «Ливерпуль» будет на клубном ЧМ

Sports.ruвчера в 17:52

«Ливерпуль» может отказаться от дальнейшего участия в Кубке английской лиги

Sport24.ru30 октября в 19:50

Клопп: «Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги

РИА Новостивчера в 01:13

Юрген Клопп: «Можем говорить о тактике, но кого это волнует после такого матча?»

Спорт-Экспрессвчера в 00:59

«Ливерпуль» готов отказаться от дальнейшего участия в Кубке английской лиги

Матч ТВ30 октября в 20:16

«Ливерпуль» может отказаться от дальнейшего участия в Кубке лиги

Газета.Ruвчера в 08:31

Клопп — о победе над «Арсеналом»: надеюсь, эта игра запомнится парням надолго

Чемпионат30 октября в 18:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 07:07, Ашберн
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Общество

Тигров оставили умирать в грузовике на белорусской границе

Радио Комсомольская правда вчера в 07:56
Происшествия

Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Газета.Ru 06:04
Хоккей

Лемтюгов вышел на матч британской лиги в маске Путина

Metaratings 02:25
Теннис

Джокович продемонстрировал знания русского языка

Первая ракетка мира серб Новак Джокович ответил на вопрос журналиста на русском языке.
Матч ТВ 02:58
Единоборства

Названы гонорары Ковалева и Альвареса

ProstoProSport 05:54
Происшествия

Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николая Колачевского по подозрению в хищении, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Интерфакс 30 октября в 11:07
Космос

Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную

Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM вчера в 21:56
Гаджеты

Фронтальная камера Xiaomi Mi Note 10 впервые демонстрирует возможности

iXBT.com вчера в 23:56
Общество

Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб

Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
ТАСС вчера в 10:25
Армия и оружие

Россия и Турция начали первое совместное патрулирование границы Сирии

РБК 06:35
Общество

Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента

Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.
Газета.Ru 03:19
Армия и оружие

Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади

Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59
Политика

Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса

После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".
РИА Новости 04:27
Общество

Артисты Мариинки отравились после концерта в Москве

Вести.Ru 06:10
Здоровье

«Нижфарм» изымает из оборота более 170 серий «Ранитидина»

Сделано это в связи с решением Специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) о приостановлении сертификата пригодности на субстанцию «Ранитидина гидрохлорид» производства «Сарака Лабораториз Лимитед» (Индия), использованную в производстве изымаемых серий лекарственного препарата.
Фармацевтический вестник 02:44
Происшествия

Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

Российская газета 05:41
Здоровье

Беременных жительниц Белокурихи отправляют рожать в Барнаул

Губернатора Алтайского края попросили обратить внимание на больницу в Белокурихе Алтайский Минздрав в Instagram губернатора региона Виктора Томенко дает ответы на комментарии подписчиков под постом о развитии здравоохранения края.
АМИТЕЛ 04:12
Политика

Суд Гааги отклонил ходатайство Киева по делу о скифском золоте

Суд Гааги отклонил ходатайство Украины об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о скифском золоте.
Взгляд.ру 06:14
Происшествия

Момент убийства экс-мэра Киселевска попал на видео

Известия 05:30
Здоровье

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

В прошлом году число врачей в нашей стране выросло - на 0,07 процента или 404 специалиста.
Российская газета вчера в 03:57
Игры

Названы минимальные системные требования Halo: Reach

343 Industries обнародовала минимальные системные требования к PC, способному запускать Halo: Reach в 1080p и 4K.
Игромания.ру вчера в 18:12
Общество

Метеорологи выделяют в России шесть времен года

Как отметил глава ведомства, в России можно выделить шесть времен года, в частности – предзимье, которое выпадает на период осенью и зимой.
Время Пресс 06:29
Происшествия

Голунов пришёл в суд в бронежилете

Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. Следующее заседание суда по делу журналиста состоится 11 ноября.
RT на русском 05:21
Происшествия

Торговые ряды горят во Владимирской области

Торговые ряды горят в Петушках Владимирской области, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.
ТАСС 06:03
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Общество

МФО с 1 ноября перестанут выдавать займы под залог квартир

С 1 ноября 2019 года вступает в силу запрет на выдачу микрозаймов под залог жилой недвижимости.
Zaimisrochno.ru 05:46
Наука

Кардиологи выяснили, как сердце предупреждает о развитии рака

Дни24 вчера в 01:28
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%

Руководитель крупнейшей российской финансовой организации «Сбербанк» Герман Греф заявил, что кредитное учреждение снизило ставки по ипотеке до 9,3% после уменьшения ключевой ставки Центробанком России.
Журналистская правда вчера в 08:22
Кино

В Сети появились финальный трейлер и дата выхода сериала «Ведьмак»

Ruposters.ru 06:54
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное