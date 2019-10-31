Поскольку Футбольная ассоциация Англии планирует провести четвертьфинальную стадию на неделе с 16 декабря, "Ливерпуль" может не принять в ней участие, так как 18-го числа отправляется в Катар на клубный чемпионат мира.

Клопп: «„Ливерпуль“ может отказаться от участия в Кубке Лиги»

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