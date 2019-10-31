Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги. Основное время на "Энфилде" завершилось вничью - 5:5.

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Культура Кустурица снял клип российской группы The Hatters Петербургская группа The Hatters выпустила клип на песню «Все сразу». Ролик для них снял известный режиссер Эмир Кустурица.

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.

Общество Что изменится в российских законах в ноябре 2019 года Вид на жительство С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным (по старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью продления).

Футбол СМИ: «Барселоне» придется зимой распродать игроков на сумму более 120 млн евро Отмечается, что «Барселона» рассчитывает на то, что «Бавария» решит выкупить Филиппе Коутинью и получит от немцев часть суммы из 120 млн евро, которые прописаны в сделке между клубами в виде суммы отступных за бразильца.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Политика Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.

Общество Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.

Политика Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7 Комитет по иностранным делам палаты представителей в американском конгрессе единогласно принял резолюцию против участия России в саммите формата G7.

Происшествия Автоледи погибла в ДТП на объездной Ново-Ленино в Иркутске Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением и врезался в LADA XRAY, на объездной дороге Ново-Ленино в Иркутске сегодня утром, 31 октября.

Общество Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками В сфере медицины, фармацевтики и на госслужбе работают самые счастливые люди, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Headhunter.