Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Ливерпуль — Арсенал
5 – 5
5 : 4 по пенальти
Кубок английской лиги, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Энфилд»
Шкодран Мустафи
6′
19′
Лукас Торрейра
Риан Брюстер
24′
26′
Габриэл Мартинелли
36′
Габриэл Мартинелли
Джеймс Милнер
43′
Адам Лаллана
44′
54′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Наби Кейта
Кёртис Джонс
55′
Алекс Окслейд-Чемберлен
58′
Дивок Ориги
62′
64′
Джо Уиллок
65′
Месут Озил
Маттео Гендузи
70′
Джо Уиллок
72′
Лукас Торрейра
Дани Себальос
77′
Сеад Колашинац
Алекс Окслейд-Чемберлен
Педро Чиривелья
81′
83′
Сеад Колашинац
Киран Тирни
85′
Букайо Сака
Дивок Ориги
90′+4′
П
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги. Основное время на "Энфилде" завершилось вничью - 5:5.
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