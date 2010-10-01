Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал волевую победу "красных" над "Астон Виллой" в игре 11-го тура АПЛ:Не получилось реализовать хорошие моменты в первом тайме. Не всегда верю, что "Ливерпуль" может побеждать в каждой встрече, но никогда не теряю надежды на это.

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