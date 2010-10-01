Футбол

Soccer.ruSoccer.ruКлопп: «„Ливерпуль“ заслужил победу»

Астон Вилла — Ливерпуль
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Вилла Парк»
Трезеге
21′
37′
Садьо Мане
58′
Вирджил ван Дейк
65′
Джорджиньо Вейналдум
Дивок Ориги
65′
Мохамед Салах
Алекс Окслейд-Чемберлен
Фредерик Гильбер
Ахмед Аль-Мухаммади
69′
Дуглас Луис
Конор Хурихэйн
73′
Ануар Эль-Гази
82′
84′
Адам Лаллана
Наби Кейта
Уэсли Мораес
Джонатан Коджиа
86′
87′
Эндрю Робертсон
90′+4′
Садьо Мане
4 фото
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал волевую победу "красных" над "Астон Виллой" в игре 11-го тура АПЛ:Не получилось реализовать хорошие моменты в первом тайме. Не всегда верю, что "Ливерпуль" может побеждать в каждой встрече, но никогда не теряю надежды на это.
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