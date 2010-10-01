Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал волевую победу "красных" над "Астон Виллой" в игре 11-го тура АПЛ:Не получилось реализовать хорошие моменты в первом тайме. Не всегда верю, что "Ливерпуль" может побеждать в каждой встрече, но никогда не теряю надежды на это.

Кино HBO анонсировал приквел «Игры престолов» Эксперты считают, что самое главное в этой затее – удержать уровень первоисточника.

Армия и оружие 30 лет назад самолет впервые сел на палубу ТАВКР «Адмирал Кузнецов» В рамках празднования 30-летия первой посадки самолёта на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» на Северном флоте состоится военно-историческая конференция.

Происшествия В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии Руководителя центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева застрелили в Москве, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.

Общество «Нафтогаз» подал против «Газпрома» новый иск "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Технологии В России запустили сервис Apple TV+ без русского дубляжа Только оригинальные фильмы и сериалы сервиса вышли без русского дубляжа, однако их можно посмотреть с субтитрами.

Музыка Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе» Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".

Политика Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу включил Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Происшествия В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.

Общество Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.

Шоу-бизнес Пугачева зареклась выходить на сцену до 80 лет Певица Алла Пугачева зареклась выходить на сцену до 80-летнего юбилея. Об этом она заявила во время концерта в Минске.

Кино Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.

Общество Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян Американка Кэрол Феннер, мама девочки Луны, которую лечат врачи в Краснодаре, поблагодарила россиян за помощь в своем Instagram.

Культура Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева Телеведущий Иван Ургант прокомментировал решение продюсера Максима Фадеева о расторжении контрактов со всеми артистами его компании MALFA в эфире программы «Вечерний Ургант».

Авто В России подешевели модели Volkswagen Tiguan и Volkswagen Amarok В России стали дешевле кроссовер Volkswagen Tiguan и пикап Volkswagen Amarok.

Армия и оружие Лавров назвал аль-Багдади порождением США Глава МИД добавил, что аль-Багдади «является - являлся, если он уже мертв - порождением Соединенных Штатов».

Происшествия В Югре спасли три десятка кошек, брошенных на заснеженной трассе Жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят, которых бросили в клетках на заснеженной трассе.

Происшествия Силовики с дубинками разгоняли протестующих в селе Меусиша в Дагестане В селе Меусиша в Дахадаевском районе Дагестана местные жители столкнулись с силовиками.

Происшествия В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.

Армия и оружие Армия США решила сменить калибр патронов из-за России Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.

Армия и оружие В МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что считает неприемлемой позицию стран Европы, которые никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации) на севере Сирии, сообщает агентство Reuters.

Политика Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".