Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о победе над «Манчестер Сити». По словам Клоппа, игроки «Манчестер Сити» были хороши, и «Ливерпулю» пришлось защищаться изо всех сил, но мерисайдцы забили невероятные голы.

Клопп: «Сити» были хороши, но мы забили невероятные голы

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