Футбол

Sports.ruSports.ruКлопп и Гвардиола делают друг друга лучше. И двигают футбол вперед

Ливерпуль — Манчестер Сити
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
Фабиньо
6′
Мохамед Салах
13′
Садьо Мане
51′
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
61′
65′
Родри Эрнандес
71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
78′
Бернарду Силва
Роберто Фирмино
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
Мохамед Салах
Джо Гомес
87′
95′
Габриэл Жезус
Гвардиола за пару дней до атаки на Мане назвал «Ливерпуль» Клоппа одной из двух лучших команд из всех, с кем ему доводилось играть (еще одна – «Барса» Луиса Энрике).
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