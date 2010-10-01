Футбол
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Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Тренер «Генка» Фелис Маццу был доволен минимальным поражением на «Энфилде» и, конечно же, после матча не забыл назвать «Ливерпуль» лучшей командой мира.
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Бизнесмены из России признаны «угрозой демократии» Великобритании
Девять российских бизнесменов признаны «угрозой для британской демократии».
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ВС Израиля отклонил прошение об отмене экстрадиции Буркова
Верховный суд Израиля отклонил прошение россиянина Алексея Буркова отменить решение экстрадировать его в США.
BFM.ru 06:20
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Самое почетное место в первом ряду рядом с Елизаветой II занял её старший сын принц Чарльз с супругой Камиллой, и внук королевы принц Уильям с Кейт Миддлтон.
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Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Музыка
Композитор Пахмутова празднует 90-летие
Известный композитор и народная артистка СССР Александра Пахмутова готовится к концерту в честь своего 90-летия на сцене Большого театра.
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Футбол
Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»
«Монако» победил «Дижон» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0.
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Спорт
В МИДе прокомментировали невыдачу виз США «Спартаку»
Невыдача американских виз футболистам «Спартака» — пример недобросовестной конкуренции с использованием политических ресурсов.
Известия 07:13
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Кремль отказался проверять слова Кадырова об оскорблениях в сети
Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не считают сообщения Би-би-си о заявлениях главы Чечни Рамзана Кадырова поводом для начала проведения проверки.
Капитал страны 07 ноября в 10:14
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На Кубани произошло массовое отравление школьников
Российская газета 05:36
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Технологии
В Китае начали разработку сетей 6G
Страна Советов on-line 08 ноября в 03:45
Общество
Леонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации
74-летний Леонид Аркадьевич Якубович, советский, российский телеведущий, актер, сценарист, писатель и продюсер, прокомментировал информацию о том, что был госпитализирован и прооперирован в одной из клиник Москвы.
Российская газета 07:13
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Политика
Глава МИД Польши рассказал о задержании националиста Мазура
Решение о дальнейшей судьбе задержанного украинского националиста Игоря Мазура будет принято "в соответствии с международным правом", заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Газета.Ru 07:33
Общество
Иран и РФ начали строительство второго энергоблока АЭС «Бушер»
В ноябре 2014 года Россия и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер».
Известия 06:05
Общество
В России установили размеры пособий по безработице на 2020 год
На официальном портале правовой информации опубликовали документ, согласно которому пособие по безработице в России на 2020 год останется на прежнем уровне.
Республика Татарстан вчера в 08:10
Политика
Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест
На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
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Представители оборонного ведомства отметили, что новая машина была создана на базе десантного бронетранспортера «Ракушка».
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Авто
Эксперты раскрыли секреты расположения бензобаков в автомобилях
Эксперты «Российской газеты» рассказали, почему у одних автомобилей топливный бак справа, а у других – слева.
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Жертва историка Соколова погибла от огнестрельного ранения
Выпускница СПбГУ Анастасия Ещенко, которую убил историк и военный реконструктор Олег Соколов, была застрелена 7 ноября, сообщил источник в следственных органах.
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Футбол
«Челси» уверенно переиграл «Кристал Пэлас»
В матче 12-го тура чемпионата Англии «Челси» сломил сопротивление «Кристал Пэласа».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:24
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На калькуляторе запустили Windows 10
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Отец виновника ДТП на Малышева отверг подозрения в подмене анализов
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
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Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток
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Общество
Аномальное тепло ждет москвичей на предстоящей неделе
Москвичей ожидает аномально теплое начало недели, сообщил научные руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Теннис
Франция впервые с 2003-го выиграла Кубок Федерации
Француженки выиграли турнир в третий раз в истории и впервые с 2003 года.
Sports.ru 04:48