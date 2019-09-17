Футбол
Матч ТВКлопп может покинуть «Ливерпуль» из-за английской погоды
Агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Марк Косике предположил, что английский климат может повлиять на переговоры о продлении контракта.
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 19:59, Вашингтон
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
РИА Новости 07:43
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Политика
Белоруссия раскрыла схему поставок оружия из Украины в Россию
Таможенная служба Белоруссии совместно со специалистами комитета госбезопасности страны раскрыла одну из схем переправки оружия из Украины в Россию транзитом через территорию республики.
РБК 19:44
Политика
Посольство России обратится в Госдеп в связи со статьёй о «шпионаже»
Посольство России в США обратится в Государственный департамент США в связи с публикацией в СМИ материала о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне.
RT на русском 18:15
Политика
Волкер предсказал возвращение Крыма в состав Украины
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер выразил уверенность в том, что Крым снова станет частью Украины.
Наша версия 07:30
Шоу-бизнес
Крапивница сделала Анну Седокову похожей на леопарда
Телепрограмма 11:04
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк развилась полиорганная недостаточность
Врачи подключили Анастасию Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких.
StarHit.ru 03:24
Экономика
Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч
Большинство россиян не имеют никаких сбережений, но готовы копить с дохода от 35 тысяч рублей.
Газета.Ru 05:41
Кино
Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»
По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».
Телепрограмма вчера в 06:22
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Политика
В ЛНР назвали фейком информацию об аресте главы МВД Корнета
Информация об аресте главы МВД самопровозглашенной ЛНР Игоря Корнета является фейком, заявил представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник изданию «Политика Сегодня».
РБК 10:57
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Единоборства
Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября
Поединок между Александром Емельяненко и Михаил Кокляевым состоится 29 ноября. Об этом в своем Instagram сообщил Емельяненко.
РЕН ТВ 05:09
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Экономика
Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна
Коммерсантъ 15:17
Экономика
В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Известия 12:35
Общество
Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:55
Здоровье
Материнская смертность в России снизилась в 4,4 раза за 18 лет
Материнская смертность в России снизилась в 4,4 раза за последние 18 лет, таковы данные главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой.
Политика Сегодня 06:23
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Здоровье
На проспекте Ветеранов открылся филиал городского онкодиспансера
На базе Городского онкологического диспансера начал работать Центр противоопухолевой лекарственной терапии.
Телеканал Санкт-Петербург 08:29
Армия и оружие
На Украине начались совместные с НАТО учения
На территории Львовской области Украины начались совместные с НАТО военные учения Rapid Trident-2019, передает телеканал «112 Украина».
Rambler News Service 03:49
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Наука
Ученые сняли движения мертвецов на «ферме трупов»
Как сообщает портал N+1, исследование проводилось на территории "фермы трупов" - ученые поместили тело мужчины в клетку и разместили пять камер, которые делали снимки каждые пять минут.
РЕН ТВ 13 сентября в 18:07
Авто
Honda готовит к дебюту самый бюджетный кроссовер бренда
Компания Honda уже в следующем году намерена вывести на рынок новый бюджетный кроссовер, который должен стать самым доступным в линейке бренда.
Новые автомобили 14 сентября в 23:44
Кино
Кинокомпании Москвы представили более 30 проектов на фестивале в Торонто
Московские компании, специализирующиеся на производстве кино и анимации, представили более 30 проектов в рамках бизнес-миссии в Торонто, сообщает пресс-служба столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).
РИА Новости 09:57