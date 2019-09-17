Футбол

Матч ТВМатч ТВКлопп может покинуть «Ливерпуль» из-за английской погоды

Агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Марк Косике предположил, что английский климат может повлиять на переговоры о продлении контракта.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Клопп — о словах агента, что он может покинуть «Ливерпуль» из-за климата: «Это был немецкий юмор»

Sport24.ru17:09

Клопп может покинуть «Ливерпуль» из-за английской погоды

Матч ТВ11:51

Агент Клоппа о новом контракте с «Ливерпулем»: «Нужно посмотреть, не станет ли погода в Англии лучше»

Sports.ru10:47

Клопп может покинуть «Ливерпуль» из-за плохой погоды в Англии

Чемпионат15:35

Юрген Клопп: «Слова агента о влиянии британского климата на продление контракта? Это был немецкий юмор»

Спорт-Экспресс17:21

Клопп объяснил слова агента об уходе из «Ливерпуля» из-за плохой погоды

Газета.Ru17:46

Клопп опроверг информацию о возможном уходе из «Ливерпуля» из-за английской погоды

Sportbox.RU17:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 19:59, Вашингтон
Шоу-бизнес

Первому каналу пригрозили судом из-за эфира про Заворотнюк

Lenta.ru 16:33
Политика

Зеленский назвал основные задачи на посту президента

РИА Новости 07:43
Общество

В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе

В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Политика

Белоруссия раскрыла схему поставок оружия из Украины в Россию

Таможенная служба Белоруссии совместно со специалистами комитета госбезопасности страны раскрыла одну из схем переправки оружия из Украины в Россию транзитом через территорию республики.
РБК 19:44
Политика

Посольство России обратится в Госдеп в связи со статьёй о «шпионаже»

Посольство России в США обратится в Государственный департамент США в связи с публикацией в СМИ материала о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне.
RT на русском 18:15
Политика

Волкер предсказал возвращение Крыма в состав Украины

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер выразил уверенность в том, что Крым снова станет частью Украины.
Наша версия 07:30
Теннис

Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной

Вести.Ru 18:47
Шоу-бизнес

Крапивница сделала Анну Седокову похожей на леопарда

Телепрограмма 11:04
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк развилась полиорганная недостаточность

Врачи подключили Анастасию Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких.
StarHit.ru 03:24
Экономика

Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч

Большинство россиян не имеют никаких сбережений, но готовы копить с дохода от 35 тысяч рублей.
Газета.Ru 05:41
Политика

Мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу в Праге

РБК 16:54
Кино

Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»

По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».
Телепрограмма вчера в 06:22
Общество

Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Здоровье

Онколог объяснила, могло ли ЭКО вызвать рак у Заворотнюк

ФАН 11:47
Политика

В ЛНР назвали фейком информацию об аресте главы МВД Корнета

Информация об аресте главы МВД самопровозглашенной ЛНР Игоря Корнета является фейком, заявил представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник изданию «Политика Сегодня».
РБК 10:57
Происшествия

На Украине убили бывшего ополченца ДНР

Российская газета 14:35
Единоборства

Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября

Поединок между Александром Емельяненко и Михаил Кокляевым состоится 29 ноября. Об этом в своем Instagram сообщил Емельяненко.
РЕН ТВ 05:09
Экономика

Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России

Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Экономика

Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна

Коммерсантъ 15:17
Экономика

В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям

Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Известия 12:35
Общество

Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:55
Здоровье

Материнская смертность в России снизилась в 4,4 раза за 18 лет

Материнская смертность в России снизилась в 4,4 раза за последние 18 лет, таковы данные главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой.
Политика Сегодня 06:23
Политика

Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах

Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Политика

Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной

Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Здоровье

На проспекте Ветеранов открылся филиал городского онкодиспансера

На базе Городского онкологического диспансера начал работать Центр противоопухолевой лекарственной терапии.
Телеканал Санкт-Петербург 08:29
Армия и оружие

На Украине начались совместные с НАТО учения

На территории Львовской области Украины начались совместные с НАТО военные учения Rapid Trident-2019, передает телеканал «112 Украина».
Rambler News Service 03:49
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Наука

Ученые сняли движения мертвецов на «ферме трупов»

Как сообщает портал N+1, исследование проводилось на территории "фермы трупов" - ученые поместили тело мужчины в клетку и разместили пять камер, которые делали снимки каждые пять минут.
РЕН ТВ 13 сентября в 18:07
Авто

Honda готовит к дебюту самый бюджетный кроссовер бренда

Компания Honda уже в следующем году намерена вывести на рынок новый бюджетный кроссовер, который должен стать самым доступным в линейке бренда.
Новые автомобили 14 сентября в 23:44
Кино

Кинокомпании Москвы представили более 30 проектов на фестивале в Торонто

Московские компании, специализирующиеся на производстве кино и анимации, представили более 30 проектов в рамках бизнес-миссии в Торонто, сообщает пресс-служба столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).
РИА Новости 09:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрген Клопп
Немецкий футбольный тренер
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль», впервые выиграл Лигу чемпионов с этой командой в 2019 году. Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное