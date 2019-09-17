Футбол

Матч ТВМатч ТВКлопп может покинуть «Ливерпуль» из-за английской погоды

Агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Марк Косике предположил, что английский климат может повлиять на переговоры о продлении контракта.
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