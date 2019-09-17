Футбол
ЧемпионатКлопп может покинуть «Ливерпуль» из-за плохой погоды в Англии
Слова агента Соглашение Клоппа истекает в июне 2022 года, и уже сейчас руководство «Ливерпуля» активно пытается подписать с ним новое соглашение. Одной из главных причин всех сомнений Клоппа является английская погода.
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Экономика
Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна
Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна Участники рынка телерекламы надеются на восстановление спроса во втором полугодии 2019 года после падения затрат в этом сегменте на 9% в первые шесть месяцев.
Коммерсантъ 15:17
Происшествия
Дело об убийстве 12-летней жительницы Забайкалья направлено в суд
Почти год потребовалось следователям Забайкальского края, чтобы передать в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвинённого в убийстве 12-летней школьницы, чей труп после масштабных поисков был найден на одной из автостоянок в Чите осенью 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 23:00
Интернет
Пользователи сообщили о сбое в работе Google
Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.
RT на русском 21:55
Политика
В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу
Неизвестный мужчина во второй половине дня в понедельник приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, выражая таким образом свой протест против решения властей района Прага-6, на территории которого находится монумент, о перемещении его в музей, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
РИА Новости 15:30
Политика
Пушков прокомментировал позицию Зеленского по выборам в Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу выборов в Донбассе.
RT на русском 19:45
Политика
Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию.
Известия 21:52
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Общество
На продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ 18:07
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 20:50
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 12:47
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.
RT на русском 21:36
Политика
Иркутская чиновница уволилась из-за записи с оскорблением тулунчан
Красная весна 04:46
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings вчера в 09:48
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Экономика
Водка может подорожать уже с нового года
Повысить минимальную розничную цену на 8,5%, до 233 рублей за пол-литра, предложил Союз производителей алкогольной продукции.
BFM.ru 13 сентября в 21:46
Происшествия
В центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв
Инцидент произошел в ходе ремонта. Отмечается, что после взрыва произошел пожар на площади 30 квадратных метров.
Газета.Ru 08:22
Наука
Движение трупов после смерти затруднит расследование преступлений
Ученые в австралийском центре по исследованию разложения выяснили, что тело человека может двигаться в течение года после смерти.
Naked Science 13:28
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 22:38
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Стоцкая показала подписчикам мужа и двухлетнюю дочь
В Сети снова обсуждают сходство ребенка с Киркоровым На днях Анастасия Стоцкая решила порадовать подписчиков своими семейными фотографиями.
WomanHit.ru 04:39
Футбол
Де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
Официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшие сутки. Действующее соглашение с де Хеа рассчитано до 2020 года.
Газета.Ru 14 сентября в 07:32
Религия
Почему икону «Неопалимая купина» почитают пожарные и о чем ей молятся
17 сентября в православной церкви установлен праздник в честь известной чудотворной иконы Божией Матери "Неопалимая купина".
Алтапресс 19:30
Финансы
Цены на нефть растут после снижения добычи в Саудовской Аравии
После атаки на НПЗ Саудовская Аравия сократила почти вдвое добычу нефти.
Газета.Ru 12:00
Армия и оружие
Названы ключевые черты нового российского корвета «Меркурий»
Уникальные черты нового российского корвета «Меркурий» отметил заместитель главного конструктора кораблей проекта 20 386 Александр Дадыкин 15 сентября в эфире телеканала «Звезда».
Красная весна 03:36
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Кино
«Игра престолов» получила премию «Эмми» за спецэффекты
«Игра престолов» в седьмой раз была отмечена за лучшие спецэффекты. Телесериал занял первое место по числу наград за спецэффекты.
Культуромания 07:41
Политика
Трамп заявил, что США не хотят войны с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не хотят войны с Ираном, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 17:05
Политика
Востоковед оценил встречу Путина, Эрдогана и Рухани в Анкаре
Президент России Владимир Путин встретился с иранским лидером Хасаном Рухани и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, сообщают СМИ.
Народные новости 20:47
Здоровье
В Южной Корее зафиксированы первые случаи африканской чумы свиней
Первые случаи африканской чумы свиней зафиксированы в Южной Корее на границе с КНДР.
Российская газета 22:42
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38