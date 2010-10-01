Футбол
ЧемпионатКлопп назвал игрока «Арсенала» талантом века
Кубок английской лиги, 1/8 Финала, 30 октября
Стадион «Энфилд»
Шкодран Мустафи
|6′
|19′
Лукас Торрейра
Риан Брюстер
|24′
|26′
Габриэл Мартинелли
|36′
Габриэл Мартинелли
Джеймс Милнер
|43′
Адам Лаллана
|44′
|54′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Наби Кейта
Кёртис Джонс
|55′
Алекс Окслейд-Чемберлен
|58′
Дивок Ориги
|62′
|64′
Джо Уиллок
|65′
Месут Озил
Маттео Гендузи
|70′
Джо Уиллок
|72′
Лукас Торрейра
Дани Себальос
|77′
Сеад Колашинац
Алекс Окслейд-Чемберлен
Педро Чиривелья
|81′
|83′
Сеад Колашинац
Киран Тирни
|85′
Букайо Сака
Дивок Ориги
|90′+4′
|П
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
62
Келлеер
76
Вильямс
12
Гомес
72
ван дер Берг
7
Милнер
68
Чиривелья
20
Лаллана
48
Джонс
67
Эллиотт
24
Брюстер
27
Ориги
2 ×
26
Мартинес
2
Бельерин
20
Мустафи
16
Холдинг
3
Тирни
15
Мэйтленд-Найлс
8
Себальос
29
Гендузи
28
Уиллок
77
Сака
35
Мартинелли
2 ×
Арсенал
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 1/8 финала Кубка английской лиги с лондонским «Арсеналом» похвалил форварда «канониров» Габриэла Мартинелли.
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