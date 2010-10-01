Футбол

ЧемпионатЧемпионатКлопп назвал игрока «Арсенала» талантом века

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 1/8 финала Кубка английской лиги с лондонским «Арсеналом» похвалил форварда «канониров» Габриэла Мартинелли.
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Клопп назвал форварда «Арсенала» талантом века

Матч ТВ09:47

Клопп назвал игрока «Арсенала» талантом века

Чемпионат12:17

Клопп назвал форварда «Арсенала» талантом века

Sportbox.RU09:47

Юрген Клопп: Мартинелли – талант века, ван ден Бергу было очень сложно

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