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Матч ТВМатч ТВКлопп назвал условие ухода из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что может покинуть свой пост, если пресс-служба покажет видео из раздевалки команды.
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Клопп назвал условие ухода из «Ливерпуля»

Sportbox.RU12:29

Клопп о видео с речью тренера «Ред Булла»: «Ушел бы из „Ливерпуля“, если бы клуб выпустил такой ролик»

Sports.ru12:50

Клопп назвал условие ухода из «Ливерпуля»

Матч ТВ12:29

Клопп покинет клуб в случае публикации видео его речи в раздевалке

Газета.Ru12:54

Клопп — о видео с Маршем: если бы клуб показал такой ролик со мной, ушёл бы

Чемпионат12:23

Клопп пригрозил уйти из «Ливерпуля», если опубликуют видео его речи в раздевалке

Спорт-Экспресс12:22

Клопп: «Уйду из „Ливерпуля“, если клубное ТВ выложит запись моего общения с игроками в раздевалке»

Sport24.ru12:11
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