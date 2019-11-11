Футбол

Нева СпортНева СпортКлопп: «Сити» были хороши, но мы забили невероятные голы

Ливерпуль — Манчестер Сити
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
Фабиньо
6′
Мохамед Салах
13′
Садьо Мане
51′
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
61′
65′
Родри Эрнандес
71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
78′
Бернарду Силва
Роберто Фирмино
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
Мохамед Салах
Джо Гомес
87′
Габриэл Жезус
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о победе над «Манчестер Сити». По словам Клоппа, игроки «Манчестер Сити» были хороши, и «Ливерпулю» пришлось защищаться изо всех сил, но мерисайдцы забили невероятные голы.
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