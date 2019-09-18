Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВКлопп остался недоволен судейством в матче с «Наполи» в ЛЧ

Наполи — Ливерпуль
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сан-Паоло»
57′
Эндрю Робертсон
61′
Джеймс Милнер
66′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
Лоренцо Инсинье
Петр Зелиньски
66′
Ирвинг Лосано
Фернандо Льоренте
69′
Аллан
Элиф Элмаз
75′
Дрис Мертенс
82′
87′
Джордан Хендерсон
Джердан Шакири
Фернандо Льоренте
90′
Фернандо Льоренте
90′+2′
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение команды в матче против «Наполи» (0:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Юрген Клопп: Для меня очевидно, что пенальти не было

Советский спорт03:58

Клопп: «Очевидно, что никакого пенальти не было, Кальехон симулировал»

ProstoProSport06:57

Юрген Клопп: «Многое могу рассказать об этом пенальти, но тогда я буду выглядеть законченным лузером»

Sports.ru04:10

Клопп — о нырке Кальехона: «Арбитр ошибся, назначив пенальти. Этот момент решил игру»

Sport24.ru02:54

Юрген Клопп: «„Наполи“ может выиграть Лигу чемпионов»

Матч ТВ01:42

Юрген Клопп: «„Наполи“ может выиграть Лигу чемпионов»

Sportbox.RU01:42

Клопп: «Ливерпуль» принимал неверные решения и должен смириться с результатом

Чемпионатвчера в 17:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 08:41, Вашингтон
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

RT на русском 08:32
Происшествия

ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море

В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.
Газета.Ru 07:27
Политика

Кремль прокомментировал дело Павла Устинова

Кремль знает об акциях в поддержку актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за применение насилия к представителю власти, и принимает это к сведению, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости 07:20
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Армия и оружие

В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия

Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:38
Футбол

Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен

ТАСС 06:44
Политика

Путин раскрыл детали переговоров с Эрдоганом

Телеканал 360° 16 сентября в 12:37
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Космос

Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Происшествия

На Урале насильнику и убийце девочки дали пожизненный срок

Курганца приговорили к пожизненному сроку за серию разбойных нападений, убийство пенсионерки, а также изнасилование и убийство девятилетней девочки.
Российская газета 08:17
Политика

В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT план по «возвращению» Крыма в состав Украины, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
RT на русском 07:03
Общество

В России потерялся забитый тюремными татуировками лысый кот

Боксер Рустам Шафиев разместил в своем Instagram-аккаунте объявление о пропаже сфинкса по кличке Бес, забитого тюремными татуировками.
Lenta.ru 07:35
Политика

Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины

Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Экономика

Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань

Ведомости 07:14
Происшествия

Режим контртеррористической операции введен в Кабардино-Балкарии

КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 02:53
Происшествия

В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника

В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Футбол

19-летний форвард «РБ Зальцбург» установил рекорд Лиги чемпионов

Metaratings вчера в 16:08
Шоу-бизнес

Больную раком Заворотнюк взяли под охрану из-за журналистов

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточной охраной в одной из московских клиник.
Газета.Ru 07:31
Общество

Более 70% граждан РФ выступают за ограничение потока мигрантов

Увеличилось количество граждан считающих, что правительство РФ должно ограничить приток трудовых мигрантов из других государств в Россию на заработки.
REGNUM 03:48
Армия и оружие

Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе

Газета.Ru 08:15
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Кино

Сериал по «Властелину колец» снимут в Новой Зеландии

ТАСС 05:17
Происшествия

Суд освободил Губайдулина из-под стражи

РИА Новости 05:13
Общество

В российском вузе начали бороться с геями

По информации агентства, студента пригласил на встречу проректор вуза и потребовал забрать документы в связи с его сексуальной ориентацией, которую удалось вычислить через соцсети.
Lenta.ru 05:50
Общество

Эксперимент по четырехдневной рабочей неделе готовят в России

Нововведение по четырехдневной рабочей неделе в тестовом режиме планируют обсудить в Минтруде в ближайшее время.
Газета.Ru 16 сентября в 01:22
Политика

Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Футбол

Роналду хочет обогнать Месси по количеству «Золотых мячей»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду считает, что у него должно быть гораздо больше «Золотых мячей».
Metaratings 05:34
Происшествия

В Москве задержан мужчина, кинувший гранату в полицейского

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил гранату в сотрудника ГИБДД на улице Паперника в Москве, полицейский не пострадал.
ТАСС 03:16
Гаджеты

Wi-Fi Alliance сообщил о запуске стандарта Wi-Fi 6

Организация Wi-Fi Alliance (Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet) сообщает о появлении новой версии стандарта Wi-Fi — Wi-Fi 6. Альянс уже начал сертифицировать электронные устройства, соответствующие новому стандарту.
Planet Today вчера в 04:05
Происшествия

СК завел два дела против учредителя «Мурманского морского пароходства»

Следственный комитет завел два уголовных дела в отношении члена совета директоров и учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство» (ММП), говорится на сайте СК.
РБК 07:17
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное