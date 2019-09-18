Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Наполи» сможет стать победителем Лиги чемпионов по итогам текущего сезона. Во вторник «Ливерпуль» проиграл «Наполи» со счетом 0:2 в матче 1-го тура группового этапа турнира.

Политика СМИ сообщили об угрозе срыва саммита «нормандской четверки» Представители украинской делегации в среду, 18 сентября, отказались подписывать «формулу Штайнмайера», которая предусматривает предоставление особого статуса Донбассу в составе Украины.

Экономика «Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.

Политика Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.

Кино Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора» Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».

Происшествия Прокуратура нашла нарушения при крещении младенца в Гатчине Прокуратура Ленинградской области обнаружила нарушения в деятельности Гатчинской епархии при проверке инцидента, связанного с жестоким обращением с ребенком во время крещения.

Политика Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.

Общество Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.

Политика Трамп назначил нового советника по национальной безопасности Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности.

Технологии В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.

Авто Mitsubishi привезёт в Токио концепт нового кроссовера Как сообщает пресс-служба японского автопроизводителя, на мотор-шоу в Токио Mitsubishi представит новый концептуальный кроссовер.

Космос Центр Хруничева продолжит переговоры по запускам на «Протонах» "Работа по взаимодействию с потенциальными заказчиками и заключению новых контрактов на оказание пусковых услуг ведется постоянно", - сказал Варочко в ответ на вопрос, заключаются ли еще контракты на запуск космических аппаратов на "Протоне".

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Политика Трамп поручил Минфину усилить санкции против Ирана Президент США Дональд Трамп поручил Министерству финансов США увеличить санкционное давление на Иран после нападения беспилотников на объекты крупнейшего нефтедобытчика в мире Saudi Aramco.

Происшествия Появилось видео задержания браконьеров из КНДР Опубликовано видео, на котором запечатлен момент задержания погранслужбой России более 160 браконьеров из КНДР в Японском море.

Происшествия Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.

Кино Facebook запретил рекламу фильма «Маленькие чудовища» в России Социальная сеть Facebook запретила к показу рекламные ролики фильма «Маленькие чудовища», в том числе, и в принадлежащем ей приложении Instagram, для жителей России.

Экономика Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.

Происшествия Суд вернул дело Губайдулина в прокуратуру Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело, возбужденное в отношении программиста Айдара Губайдулина, который обвиняется в том, что бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского на несанкционированной акции 27 июля, и освободил его под подписку о невыезде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Авто Численность российского автопарка превысила 52 млн машин Общий объем отечественного автопарка по состоянию на 1 июля 2019 года увеличился до 52,4 млн единиц.

Гаджеты TSMC втрое увеличивает срок исполнения заказов на 7-нанометровую продукцию Разработав процессоры, превосходящие по параметрам продукцию конкурента, из-за нерасторопности контрактного производителя AMD не может в полной мере воспользоваться высоким спросом на них.

Политика Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.