Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение команды в матче против «Наполи» (0:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Клопп остался недоволен судейством в матче с «Наполи» в ЛЧ

Происшествия На российских пограничников совершено нападение в Японском море Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Экономика Сети клиник «Ниармедик» и «Доктор рядом» решили объединиться В 2018 году консолидированная выручка группы составила 1,3 млрд руб. По собственным данным "Ниармедика", в 2019-м количество прикрепленных по полисам ДМС пациентов превысит 440 тыс. человек, а консолидированная выручка только клиник сети достигнет 1,4 млрд руб. Для слияния будет создана новая холдинговая компания, в которую обе стороны внесут активы.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Происшествия Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб. Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань.

Политика Американский поверенный на Украине хочет «расплаты для Путина» Санкции, которые Запад мог бы ещё ввести в отношении Москвы, коснулись бы финансового, оборонного и энергетического, секторов, заявил Уильям Тейлор, временный поверенный по делам США на Украине, в интервью Первому каналу Грузии.

Общество Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил в поддержку осужденного на три с половиной года колонии актера Павла Устинова.

Политика На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.

Политика Глава МИД Украины объяснил, почему Зеленский не уволил Авакова Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил, почему украинский президент Владимир Зеленский не уволил министра внутренних дел Арсена Авакова.

Общество На саратовском заводе «Тролза» уволили более половины работников "Тролза" расположен в городе Энгельс. Более 70% всех троллейбусов в России созданы на этом заводе.

Здоровье Москвичам предоставят доступ к онлайн-календарю прививок своих детей В Москве родители до конца 2019 года получат доступ к реестру детских прививок, где будет содержаться информация о проведенных и предстоящих вакцинациях их детей.

Армия и оружие США предложат Турции свою продукцию вместо российских Су-35 и Су-57 Отвечая на вопрос журналистов, как может повлиять возможная закупка Турцией российских самолетов Су-35 и Су-57 на дальнейшее сотрудничество с США, замминистра обороны заявил, что Вашингтон будет призывать Анкару закупать только американскую продукцию вместо российской, однако не пояснил, что США готовы предложить Турции в этой связи.

Экономика Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.

Происшествия Женщина сбросила двоих детей с моста в Москве Женщина сбросила двоих детей с моста в столице, сообщил «Вечерней Москве» источник в правоохранительных органах.

Футбол Гвардиола приобрел жилье на Украине Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что приобрел квартиру на Украине. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Политика Франция поможет Саудовской Аравии расследовать атаки на НПЗ Французские эксперты отправятся в Саудовскую Аравию для участия в расследовании нападений на нефтяные объекты на востоке королевства.

Финансы ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Общество Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени В ночь на 18 сентября метеостанция на ВДНХ зафиксировала понижение температуры до 6,4 градуса.

Политика План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко назвал сроки утверждения программы интеграции республики с Россией.

Происшествия В Киеве избили заместителя Кличко Неизвестные избили заместителя мэра Киева Виталя Кличков Владимира Солончака. Об этом сообщает портал Цензор.нет.

Футбол ЦСКА отправился на матч Лиги Европы в Болгарию Московский ЦСКА отправился на матч первого группового раунда Лиги Европы против «Лудогорца» в Болгарию.

Общество В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром и макияжем Ученики и родители просят уволить учителя с манерами и поведением гея из школы в Ростове-на-Дону.

Общество Ургант вспомнил на «Первом канале» о Страшном суде из-за дела Устинова Телеведущий Иван Ургант в эфире «Первого канала» прокомментировал приговор актеру Павлу Устинову, задержанному в день акции 3 августа и получившему 3,5 года колонии общего режима по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК).

Политика Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.