Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение команды в матче против «Наполи» (0:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Клопп остался недоволен судейством в матче с «Наполи» в ЛЧ

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