Лига чемпионов
Газета.RuКлопп покинет клуб в случае публикации видео его речи в раздевалке
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что покинет клуб, если кто-то из футболистов опубликует видео его обращения в раздевалке.
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Политика
Новый глава ЦИК Украины назвал условия для выборов в Донбассе
Новый председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на неподконтрольных стране территориях Донбасса нужны условия, связанные с безопасностью и урегулированием этого вопроса в законодательстве.
RT на русском 15:58
Культура
Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»
Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.
Интерфакс 14:50
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых моделях смартфонов
На официальном сайте WhatsApp сообщается, с 1 февраля 2020 года приложение не будет работать на устройствах с операционной системой Android 2.3.7 Gingerbread и ниже, а также на iOS 8 и более старых версиях.
РЕН ТВ 30 сентября в 17:49
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан 04:58
Политика
Путин заинтересовался идеей создания медицинской госкорпорации
Глава России Владимир Путин заинтересовался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
Газета.Ru 14:10
Политика
В Киеве определили день перевода русскоязычных школ на украинский язык
Все русскоязычные школы Украины перейдут на государственный язык с сентября 2020 года - подготовкой образовательных учреждений к этой реформе займется министерство образования и науки страны, сообщила глава ведомства Анна Новосад.
Газета.Ru 15:31
Политика
Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире
Лукашенко неоднократно давал понять, что готов способствовать мирному урегулированию в регионе, и, очевидно, вновь заявит об этом и в ходе встречи с Зеленским.
News.ru 04:39
Политика
В Италии задержан второй подозреваемый по делу менеджера ОДК Коршунова
В Италии задержали второго подозреваемого по делу сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александра Коршунова.
РЕН ТВ 12:35
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые показала свой особняк
Американская актриса Анджелина Джоли впервые показала интерьеры своего особняка.
Культуромания 13:30
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 02 октября в 08:59
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета 04:55
Технологии
На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор
На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Дни24 04:38
Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Газета.Ru 13:00
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания 12:30
Энергетика
Дания обязана разрешить строительство «Северного потока-2», заявили в «Газпроме»
«Северный поток-2» предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
Говорит Москва 13:31
Здоровье
Названо лучшее время для прививки от гриппа
Как отметил другой врач Скотт Поли из Центра по контролю и предотвращению заболеваний США, несмотря на то, что вакцинацию предпочтительнее делать до конца октября, более поздняя вакцинация также будет полезна, и потому прививки от гриппа должны оставаться доступными даже в сезон болезни.
РЕН ТВ вчера в 20:28
Происшествия
В США избили мужчину за кепку с лозунгом Трампа на русском языке
В американском округе Лос-Анджелес в штате Калифорния мужчину избили за кепку с предвыборным лозунгом президента Дональда Трампа «Сделать Америку снова великой», написанным на русском языке.
Lenta.ru 06:36
Происшествия
Суд арестовал активы фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал активы фигурантов по делу инвестиционного фонда Baring Vostok, в том числе и квартиры. Об этом «РИА Новости» сообщили в фонде.
Коммерсантъ 14:25
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru 02 октября в 23:12
Политика
В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам
Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.
RT на русском вчера в 13:14
Энергетика
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия вчера в 19:12
Политика
Microsoft обвинила хакеров Ирана в атаке на кандидата в президенты США
Корпорация Microsoft заявила, что хакеры попытались взломать аккаунты, связанные с одним из кандидатов в президенты США.
BFM.ru 12:50
Футбол
Тимур Жамалетдинов перешел из ЦСКА в «Лех». Сейчас он не играет в Польше
Почти сразу после переезда в Польшу Жамалетдинов дал интервью изданию Przeglad Sportowy, в котором прошёлся по ЦСКА.
Чемпионат 12:00
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru вчера в 02:25
Армия и оружие
Суд ДНР приговорил украинского силовика к 30 годам тюрьмы
"Суд приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины Воскобойника В. В. к 30 годам лишения свободы", - указывается в сообщении.
Инфорос вчера в 06:31
Наука
Потеря зубов связана с повышением риска сердечных заболеваний
Исследователи узнали, что потеря зубов у взрослых людей без травматических причин связана с проблемами в работе сердечно-сосудистой системы.
Волга-Медиа 05:58
Авто
Новую Skoda Octavia заметили без камуфляжа
На сей раз в распоряжении чешского сайта garaz.cz оказались свежие эксклюзивные снимки лифтбека Skoda Octavia почти без камуфляжа.
Автоновости дня вчера в 08:16
Здоровье
Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02 октября в 11:06
Футбол
Дзюба сходил на балет в Михайловский театр
Капитан сборной России и нападающий «Зенит» Артём Дзюба в пятницу опубликовал видео из зала Михайловского театра.
78.ru 13:23