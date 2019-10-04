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Газета.RuГазета.RuКлопп покинет клуб в случае публикации видео его речи в раздевалке

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что покинет клуб, если кто-то из футболистов опубликует видео его обращения в раздевалке.
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Клопп покинет клуб в случае публикации видео его речи в раздевалке

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