Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обрадовался, что Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм» и вернулся в АПЛ.

Клопп поздравил Моуринью с возвращением в АПЛ

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Общество Тиньков обвинил Сбербанк в краже идей Миллиардер Олег Тиньков опубликовал сообщение в Instagram, в котором обвинил Сбербанк в копировании идей «Тинькофф банка».

Общество Участник штурма в Беслане захотел дать Дудю в челюсть Полковник спецподразделения "Альфа" Виталий Демидкин, руководивший работой одной из штурмовых групп во время теракта в Беслане, прокомментировал недавно вышедший фильм Юрия Дудя о тех событиях.

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Общество ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти».