Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обрадовался, что Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм» и вернулся в АПЛ.

Клопп поздравил Моуринью с возвращением в АПЛ

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