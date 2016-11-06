Лига чемпионов
Матч ТВКлопп поздравил Моуринью с возвращением в АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обрадовался, что Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм» и вернулся в АПЛ.
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Интернет
Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям
Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.
Авто
Илон Маск представил электропикап Cybertruck
Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Музыка
Группа Coldplay отказалась от тура ради заботы об окружающей среде
Политика
В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии
Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Политика
Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Здоровье
Сотрудники «скорой» в Челябинской области готовятся к забастовке
Причиной планируемой забастовки стало изменение системы оплаты труда.
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования продлили срок задержания
Решение о продлении на 72 часа срока задержания заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной принял 22 ноября Пресненский суд Москвы, сообщает агентство «Москва».
Шоу-бизнес
Саша Черно и Иосиф Оганесян из «Дома-2» ждут ребенка
Участники скандального шоу Саша Черно и Иосиф Оганесян объявили о том, что у них будет малыш.
Происшествия
В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика
Спасатели и полицейские ведут розыск 12-летнего мальчика, который пропал накануне в селе Песчанка, об этом рассказал ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Гаджеты
В 2020 году Apple решится исполнить сразу две мечты пользователей
В базовой модели iPhone 12 сохранится 4 ГБ оперативной памяти, как и в iPhone 11.
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина
Бывший премьер-министр России Евгений Примаков дважды предпринимал попытки сместить Владимира Путина с должности директора Федеральной службы безопасности.
Общество
Медведев утвердил антитабачную концепцию РФ до 2035 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию.
Экономика
Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
Архив Колчака выкуплен для частных собраний в России
Происшествия
В перестрелке в Сухуме погибли три человека
В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.
Политика
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Спорт
Тренер пропустившего допинг-тесты атлета обвинил ВФЛА в бездействии
Ранее сообщалось, что независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) временно отстранил главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина из-за дела Лысенко.
Музыка
Гарик Харламов исполнил роль швейцара в новом клипе Глюкозы на песню «Танцевач»
Общество
В Минздраве отложили принятие новых правил медосмотра для водителей
В Ярославле появилась платная очередь за справкой на права В сообщении сказано, что из-за обеспокоенности россиян Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Транспорт
Путин в четверг примет участие в открытии движения по МЦД
После открытия первых двух диаметров планируется запустить еще три: Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово.