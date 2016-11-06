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Матч ТВМатч ТВКлопп поздравил Моуринью с возвращением в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обрадовался, что Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм» и вернулся в АПЛ.
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