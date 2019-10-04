Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции рассказал о ситуации, при которой он может покинуть клуб. «Если наш клубный канал решит выпустить видео моего разговора с командой в раздевалке, я покину клуб», - рассказал Клопп на пресс-конференции.

Клопп рассказал, в каком случае может покинуть «Ливерпуль»

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