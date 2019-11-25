Футбол

Soccer.ruSoccer.ruКлопп считает, что ван Дейк должен получить «Золотой мяч»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что защитник "красных" Вирджил ван Дейк заслуживает получить "Золотой мяч". Если вы даете "Золотой мяч" лучшему игроку этого поколения, вы всегда должны вручать его Лионелю Месси.
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