Футбол
Soccer.ruКлопп считает, что ван Дейк должен получить «Золотой мяч»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что защитник "красных" Вирджил ван Дейк заслуживает получить "Золотой мяч". Если вы даете "Золотой мяч" лучшему игроку этого поколения, вы всегда должны вручать его Лионелю Месси.
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Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Футбол
В Парагвае футболист укусил соперника за голову
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий-Эл на 2,2 млрд рублей
Нижегородский суд принял решение обратить в доход государства имущество бывшего главы Марий-Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении взятки.
Общество
На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова
На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского
Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
Политика
Медведев отказался отменять контрсанкции
Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Армия и оружие
ВКС России запустили «Союз» с военным спутником с космодрома «Плесецк»
Воздушно-космические силы России осуществили запуск ракеты-носителя «Союз» с военным спутником с космодрома «Плесецк».
Политика
Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»
Спорт
Путин поручил проработать стимулы для работников, занимающихся спортом
Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть меры стимулирования работников, занимающихся спортом.
Наука
Установлена наименее уязвимая для рака группа крови
Установлена учеными наименее уязвимая для рака группа крови.
Политика
Из фракции «Слуга народа» в Раде исключили третьего депутата
Депутат Верховной рады Украины Роман Иванисов исключён из фракции «Слуга народа», сообщил президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября в своём видеообращении.
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
Энергетика
Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»
По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
Общество
Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян
Спорт
ОКР рекомендовал ВФЛА полностью сменить руководящий состав
По итогам обсуждения было принято единогласное решение рекомендовать ВФЛА безотлагательно принять все необходимые меры по кардинальному реформированию структуры Всероссийской федерации легкой атлетики, полному обновлению состава органов управления ВФЛА, а также выстраиванию полноценного регулярного взаимодействия со спортсменами и тренерами.
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей
Отмечается, что за девять месяцев 2019 года размер депозитов в российских банках вырос на 3,1% (891 млрд рублей), а за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года рост составил 9% (2,4 трлн рублей).
Футбол
Роналду приступил к полноценным тренировкам
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду провёл полноценную тренировку, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Экономика
Банки Европейского союза выводят средства из компаний США
О выводе средств из американского бизнеса четырьмя европейскими банками пишет 25 ноября Financial Times.
Шоу-бизнес
Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Политика
Зеленский заявил, что готов к встрече в «нормандском формате» в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина), которая пройдёт 9 декабря в Париже.
Кино
Режиссер «Терминатора: Темные судьбы» отказался работать с Кэмероном
Миллер признал, что в большинстве решений по фильму он "сражался" не только с Кэмероном, но и с продюсером Дэвидом Эллисоном.