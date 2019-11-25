Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что защитник "красных" Вирджил ван Дейк заслуживает получить "Золотой мяч". Если вы даете "Золотой мяч" лучшему игроку этого поколения, вы всегда должны вручать его Лионелю Месси.

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Политика Медведев отказался отменять контрсанкции Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Экономика ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством» Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.

Спорт ОКР рекомендовал ВФЛА полностью сменить руководящий состав По итогам обсуждения было принято единогласное решение рекомендовать ВФЛА безотлагательно принять все необходимые меры по кардинальному реформированию структуры Всероссийской федерации легкой атлетики, полному обновлению состава органов управления ВФЛА, а также выстраиванию полноценного регулярного взаимодействия со спортсменами и тренерами.

Экономика Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей Отмечается, что за девять месяцев 2019 года размер депозитов в российских банках вырос на 3,1% (891 млрд рублей), а за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года рост составил 9% (2,4 трлн рублей).